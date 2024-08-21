Специалист дал рекомендации по изучению местной кухни в путешествиях

Специалист Становкин дал рекомендации по изучению местной кухни в путешествиях
Директор по коммуникациям МТС Travel Сергей Становкин рассказал, как изучить местную кухню во время путешествия.
«Общие издания для путешественников, как правило, содержат разделы с информацией о местной кухне. Порой можно найти целые гастрогиды, которые рассказывают о локальной культуре питания, специалитетах и иногда даже рекомендуют к посещению конкретные кафе и рестораны», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
Как считает Становкин, также можно изучить гастрономические рейтинги местных заведений.
Кроме того, эксперт советует посещать локальные рынки и ярмарки, а также ориентироваться на выбор местного населения и не стесняться задавать вопросы.
Ещё одна рекомендация — поискать отзывы посетителей в картографических сервисах.
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