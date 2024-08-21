Специалист дал рекомендации по изучению местной кухни в путешествиях

Директор по коммуникациям МТС Travel Сергей Становкин рассказал, как изучить местную кухню во время путешествия.

«Общие издания для путешественников, как правило, содержат разделы с информацией о местной кухне. Порой можно найти целые гастрогиды, которые рассказывают о локальной культуре питания, специалитетах и иногда даже рекомендуют к посещению конкретные кафе и рестораны», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как считает Становкин, также можно изучить гастрономические рейтинги местных заведений.

Кроме того, эксперт советует посещать локальные рынки и ярмарки, а также ориентироваться на выбор местного населения и не стесняться задавать вопросы.

Ещё одна рекомендация — поискать отзывы посетителей в картографических сервисах.

Ранее руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по круизам Алексей Растегаев в беседе с НСН заявил о росте спроса на речные круизы. По его словам, туристам нравятся все направления, летом они предпочитают более продолжительные путешествия от 11 дней.