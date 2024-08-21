Специалист рассказал о мошеннических схемах в отношении туристов

Генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал о схемах мошенников в отношении туристов.

В беседе с ОТР он заявил, что в самой распространённой схеме обычно участвуют не компании, а частные лица. Они представляются гидами и организаторами поездок.

«В этом случае деньги собираются на личную карту организатора, никакие договоры не заключаются и никакие документы не подписываются. Офиса у такого частного лица тоже нет, то есть всё общение происходит в сети», — пояснил эксперт.

По его словам, через какое-то время этот пользователь исчезает.

Если мошеннической деятельностью занимаются под видом компании, то важно помнить, что официальная фирма должна быть в реестре туроператоров.

«Вы можете по названию найти, есть ли данное юрлицо в реестре туроператоров. Если нет, то надо задуматься, почему его там нет. Мошенники очень изобретательны, и эти две схемы не единственные, но наиболее частые», — добавил Ромашкин.

Ранее эксперт по информационной безопасности Роман Бондаренко дал советы российским туристам, как себя вести, чтобы не стать жертвой мошенников.