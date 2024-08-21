Авиабилеты могут составлять до 90% стоимости туров в Сочи

Доля стоимости авиабилетов в недельном пакетном туре на двоих в Сочи в середине сентября может достигать порядка 90%. К таким выводам по итогам собственного исследования пришла Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Для проведения исследования использовались данные туроператоров - членов АТОР. В анализ не были включены "крайние" значения - самые дорогие и самые дешевые объекты размещения, для каждой категории была определена ориентировочная средняя цена за недельный тур на двоих с 15 по 22 сентября. Также для каждого города был выбран минимально приемлемый по времени прямой перелет в Сочи с включенным багажом.

"В середине сентября - в бархатный сезон - доля стоимости авиабилетов в недельном пакетном туре на двоих у туроператора составляет в среднем 50-60% в зависимости от категории выбранного отеля. В случае с отелями 2* и 3* она может составлять и до 88%", - говорится в сообщении ассоциации.

Уточняется, что доля авиаперевозки в финальной стоимости пакетного тура изменяется в зависимости от категории отеля: чем бюджетнее средство размещения, тем дороже по отношению к нему билеты на самолет. Однако, подчеркивают в АТОР, даже в дорогом туре не менее 40% придется на бюджетную авиаперевозку.

По данным ассоциации, начальная стоимость авиабилетов на двоих с багажом на неделю в Сочи в середине сентября из Москвы составляет 50 тыс. рублей, из Санкт-Петербурга - 60 тыс. рублей.