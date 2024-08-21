За какими товарами туристы чаще всего летают в другие страны

Сумки, часы и украшения приобретают 80% россиян, которые едут за границу на шопинг. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на исследование одной из туристических компаний.

Согласно результатам опроса, 72,2% респондентов, летавших за покупками в другие страны, рассказали, что везут с собой купленную одежду, 30,6% – технику, а 27,8% – обувь. В целом за покупками в другие страны летали 38,8% опрошенных россиян.

Самым популярным местом для такого времяпрепровождения стал Таиланд – его назвали в 24,7% случаев. Далее с 20 и 13,3% следуют Турция и ОАЭ соответственно. По словам опрошенных, наиболее подходящими для шопинг-тура являются Испания, Италия и Сингапур. Так ответили более 17, 11 и 5% соответственно.

Причиной поездки в заграничные страны у более 47% россиян стали привлекательные цены на товары, а более 33% поехали туда, чтобы купить продукцию брендов, которые не представлены в РФ. При этом более 70% путешественников выделяют на шопинг свыше 50 тысяч рублей, тогда как 30% пытаются потратить на эти цели.

Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана заказавших машины из-за границы. Так, промежуточные посредники, которые оформляли и проводили таможенные операции, стали требовать изъятия авто у конечных клиентов. Номинально такой человек будет числится владельцем, хоть и получает за посредничество некоторые суммы.