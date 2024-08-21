Эксперт рассказал, есть ли смысл в раннем бронировании туристических путевок

Большинство россиян отправляется в отпуска осенью. Многие из них предпочитают путешествовать. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал «ФедералПресс», есть ли смысл в раннем бронировании туристических путевок.

«Если говорить о бронировании туров на следующий год, я всегда являлся сторонником раннего бронирования. Если турист привязан к определенной дате или направлению, особенно в высокий сезон (зимние или весенние каникулы), то есть смысл бронировать заранее», – отметил эксперт.

По словам Мальцева, раннее бронирование гарантирует наличие мест и позволяет планировать отпуск и рабочее время. Кроме того, этот процесс дает существенные преимущества. Однако если турист не привязан к дате и просто хочет выехать в теплую страну зимой, ему лучше искать спецпредложения и рассчитывать на снижение цен в течение сезона. Оба варианта приемлемы, в зависимости от того, что ищет турист.

«Я думаю, по отечественным направлениям будет увеличение стоимости в сравнении с прошлой осенью от 8 до 12 %. Примерно около 10% будет увеличение стоимости позарубежным направлениям», – предупредил эксперт.

Мальцев добавил, что в сравнении с прошлым годом в среднем будет рост в долларах или евро. Напомним, цены на путешествия по зарубежным направлениям в осенний период будут чуть ниже обычного. Мальцев расскрыл какие бюджетные страны, а также отечественные направления россиянам следует рассмотреть для отпуска осенью.