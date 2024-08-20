S7 вернет бизнес-класс на лайнеры A320

Как стало известно порталу TourDom.ru от собственного источника, авиакомпания S7 Airlines намерена вернуть места бизнес-класса на свои лайнеры A320ceo. Пресс-служба перевозчика подтвердила нам эту информацию, но без подробностей:

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«Планы по перекомпоновке есть. Этот вопрос прорабатывается. Детали сообщим позже».

Кресла бизнес-класса авиакомпания убрала из салонов А320 в 2019 году. Это позволило увеличить число мест «эконом» со 150 до 174. Самолеты ставили на маршруты вместо планово выбывавших из парка А319. В то время был пик массового туризма. Авиабилеты стоили относительно недорого, основная ставка делалась на экономных пассажиров.

Сейчас ситуация на рынке кардинально изменилась: тарифы заметно выросли, на рейсах увеличивается доля обеспеченной путешествующей публики, которая может себе позволить более дорогие билеты. Но те, кто готов платить больше, рассчитывают на соответствующий сервис на борту. Авиакомпании учитывают этот тренд, и возврат S7 к двухклассной компоновке вполне ему соответствует. Кроме того, перевозчик вводит дополнительную услугу для пассажиров бизнеса: теперь им доступна автоматическая бесплатная онлайн-регистрация не только на внутренних, а и на международных маршрутах (есть исключение – сервис не предоставляется при вылетах из аэропортов Шанхая, Пекина, Дубая и Еревана. – Ред.).

По данным airfleets.net, в парке S7 на сегодня 16 лайнеров А320. Из них 12 дебермудизированы – переведены в российский реестр, что позволяет им летать за границу с минимальным риском ареста в иностранных аэропортах – такое случалось с нашими самолетами после введения западных санкций. Можно предположить, что оборудованные местами бизнес-класса лайнеры будут использоваться прежде всего на наиболее прибыльных для перевозчиков международных линиях.

Напомним, что на туристическом рынке сейчас востребованы и самолеты, все места в которых – класса бизнес. Например, туроператор LOTi использует для премиальных чартеров BlackJet, имеющийся в парке AZUR air. А в интересах Fun&Sun из московского аэропорта Внуково в Турцию летает бизнес-джет авиакомпании Red Wings – лайнер SSJ-100, оборудованный только креслами бизнес, их в салоне 52.