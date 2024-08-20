Жительница Крайнего Севера отстояла право на бесплатный перелет в Турцию

Туристка из Сыктывкара обратилась к работодателю с просьбой компенсировать ей стоимость перелета в Турцию и обратно, всего – 35,9 тыс. руб. Как жительница Крайнего Севера она имеет такое право. Однако в руководстве республиканского Фонда пенсионного и социального страхования РФ, где трудится Людмила, ей отказали. Мол, перелет обслуживала иностранная авиакомпания и поэтому никаких возмещений. Тогда туристка отправилась в суд и дело выиграла.

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В своем решении суд опирался на несколько оснований. Во-первых, на часть 1 статьи 325 Трудового кодекса РФ. Там говорится, что «лица, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», могут раз в 2 года слетать в отпуск за счет работодателя.

Во-вторых, на Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 года № 455, которым утверждены правила компенсации этих расходов. Правда, не для всех, а лишь для работников федеральных государственных органов, государственных внебюджетных фондов и некоторых других структур.

Но есть нюансы. Путешествие должно проходить в пределах Российской Федерации, и перевозчик обязан быть либо отечественным, либо зарегистрированным в странах ЕАЭС. Людмила же отправилась в отпуск турецкой авиакомпанией – это и позволило работодателю ответить отказом на просьбу о компенсации.

Однако в правиле есть исключения – если на текущую дату вылета или выезда нет билетов на российских авиакомпаниях (все это относится и к другим видам транспорта), то можно воспользоваться международной. Туристка так и поступила, что и было зафиксировано в ходе судебного заседания.

Что касается ограничения путешествия территорией России, то, согласно правилам компенсации, возвращаются деньги за пролет именно над российской территорией:

«При следовании к месту проведения отпуска за пределы территории Российской Федерации воздушным транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения государственной границы РФ аэропорту работником представляется справка, выданная транспортной организацией, осуществлявшей перевозку, о стоимости перевозки по территории Российской Федерации, включенной в стоимость перевозочного документа (билета)».

Все это рассчитывается по ортодромии (кратчайшему расстоянию) маршрута полета воздушного судна

В итоге Людмиле вернули часть стоимости перелета – 31,2 тыс. руб. (за вычетом налога на доходы физлиц). Притом что общая стоимость билетов в Турцию была выше – 48,8 тыс. руб.

Как добавили в городском суде Сыктывкара, в законную силу решение еще не вступило.