Семь бесплатных вещей, о которых можно попросить администратора отеля

Сервис существует, чтобы им наслаждаться, согласны? Злоупотреблять добротой администраторов не стоит, но все же полезно знать, на какие бесплатные услуги вы с большой вероятностью можете рассчитывать.

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Комнаты рядом

Эта опция может быть особенно полезна в больших гостиничных комплексах при путешествии с семьей или друзьями. Проживание на разных этажах может оказаться не таким комфортным, как возможность расположиться по соседству. Конечно, если бронь нескольких номеров совершена на одно имя, персонал и так сделает все возможное. Но если вы бронировали номера по отдельности — не стесняйтесь попросить комнаты рядом.

Детская кроватка

В большинстве крупных отелей вы имеете возможность бесплатно разместить ребенка определенного возраста в собственном номере. Чаще всего отель готов организовать и дополнительное спальное место, соответствующее возрасту, — просто уточните на ресепшене, что они могут для вас сделать. Но лучше о «дополнительном» госте предупредить заранее, как минимум с помощью комментария при бронировании.

Украшение номера

Мало кто знает, что сотрудники отеля смогут украсить номер по вашей просьбе. Такая опция может быть незаменимой, если вы хотите сделать сюрприз близкому человеку или забронировали номер, чтобы отпраздновать, к примеру, девичник. В хороших отелях найдутся как минимум воздушные шары. Разумеется, услуга может быть и платной, но есть еще одна хитрость: предоставьте собственные материалы для декора. Скорее всего, сотрудники пойдут вам навстречу и преобразят номер по вашей просьбе без дополнительной оплаты.

Рекомендации мест

То, что отлично выглядит на фото, не всегда производит схожее впечатление в реальности. А когда дело касается ресторанов, очевидно, что вид и вкус блюд не всегда одинаково хороши. Попросите сотрудников отеля порекомендовать вам места, которые стоит посетить, или попросите «проверить» подготовленный вами маршрут — некоторые достопримечательности могут оказаться «сезонными», а отдельные заведения — исключительно туристическими.

Миска для питомца

Если вы остановились в отеле, в котором разрешено проживание с домашними животными, скорее всего, у них есть вещи, которые могут вам понадобиться для вашего питомца — например, миска для воды и, возможно, лакомства. Об удобствах для четвероногого друга стоит узнать заранее, а заодно убедиться, что постояльцы с животными могут проживать в вашей категории номеров. Иначе вам может грозит штраф, даже если при заселении удастся пронести питомца в номер не привлекая внимания.

Скидки

Часто программа лояльности не ограничивается начислением баллов за бронирование — постояльцам могут предоставлять специальные условия на посещение спа-процедур при отеле или ресторане. Нередко спецпредложения распространяются и на партнеров гостиницы — если спрашивать об этом неловко, присмотритесь к буклетам в районе ресепшена.

Полезные мелочи

Помимо ожидаемых от отеля фена, халата и тапочек в большинстве случаев вам готовы безвозмездно предоставить и более «специфические» вещи — губку для обуви, вазу для цветов, расческу. Если вам необходим мелкий ремонт одежды, возможно, стоит попросить нитку с иголкой, а не искать ближайшее ателье. На стопку бумаги с фирменной ручкой также можно рассчитывать. Чем выше класс отеля, тем шире список вещей, которые вы можете запросить.