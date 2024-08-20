Как вернуть деньги за сорванное по вине турфирмы путешествие

В том случае, если поездка сорвалась по вине туроператора или турфимы, первое, что нужно сделать, это обратиться к ним, заявила NEWS.ru адвокат Виктория Шабанова. Для этого необходимо написать претензию на возврат денежных средств, указала она.

Еще возможно обратиться к ассоциациям и организациям, членом которых является турфирма. Обычно это — Ассоциация туроператоров России, которая защищает права потребителей и работает в интересах туристической индустрии. Также вы можете обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, лишним уж точно не будет. При этом Роспотребнадзор может наложить штраф на недобросовестную турфирму, — посоветовала эксперт.

Если все эти шаги не увенчались успехом, тогда необходимо найти хорошего юриста и обращаться в суд, продолжила Шабанова. По закону можно будет взыскать с турфирмы крупную сумму денег, начиная от морального вреда и до штрафа за невыполнение требований по претензии, пояснила адвокат.

По словам Шабановой, очень важно всегда фиксировать все оплаты по договорам чеками или скринами переводов, хранить переписку с оператором, а лучше всего заключать договор с турфирмой. По мнению адвоката, будет разумно лишний раз узнать отзывы и поговорить с теми, кто уже не раз пользовался услугами компании.

Ранее в Татарстане более 20 туристов пострадали из-за обмана турагента. Она присвоила деньги путешественников, которыми должна была оплатить туры. После просьб вернуть средства женщина стала неадекватно отвечать и угрожать. Общая сумма ущерба может достигать нескольких миллионов рублей. Среди пострадавших есть семьи с детьми и пенсионерка, которым обещали туры в различные страны за значительные суммы.