Турэксперт рассказал, как изменятся цены на отдых в сентябре

Цены на отдых в сентябре — октябре будут на 10–20 процентов ниже, чем в июле и августе. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

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При этом он отметил, что путешествие стоит планировать заранее. Основная загвоздка заключается в транспортной доступности. Авиационные и железнодорожные билеты по популярным направлениям быстро раскупают.

Горин отметил, что сейчас турпотоки в основном возвращаются с курортов. В последние дни августа традиционно наблюдается снижение спроса, что приводит к наличию мест.

Эксперт добавил, что сентябрь и октябрь — комфортное время для отдыха, море везде прогрето, отдыхающих на курортах меньше. Среди зарубежных направлений самое популярное — это Турция, 50 процентов путешественников выбирают эту страну. Также часто выбирают Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Кубу. Также можно путешествовать по России. Среди востребованных направлений — Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининградская область, Карелия, Золотое кольцо, передает Общественная Служба Новостей.

Эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, куда можно отправиться в бюджетный отпуск в начале осени.