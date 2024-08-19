Отдыхаем хорошо: когда выгодно брать отпуск

Планирование отпуска требует внимательного подхода не только с точки зрения личных предпочтений, но и с финансовой стороны. Что нужно учесть, чтобы взять отпуск с максимальной финансовой выгодой, да еще и на возможно большее количество дней?

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Планируем отпуск

Согласно ТК РФ, в течение года работник имеет право на 28 дней отпуска. Право на него сотрудник получает через шесть месяцев работы. Правда, в этом случае взять он может 14 дней из 28. Очередные 14 он получит, отработав следующие полгода.

График отпусков сотрудников на следующий год отделы кадров компаний утверждают не позднее декабря текущего. Сотрудник вправе высказать пожелания, но учесть их могут не всегда, за несколькими исключениями. Эти категории работников могут выбирать удобные для них даты отпуска:

Многодетные родители (если дети несовершеннолетние);

Женщины перед или после декретного отпуска;

Несовершеннолетние сотрудники;

Супруги военнослужащих;

Ветераны и почетные доноры;

А также те работники, которых по каким-то причинам досрочно отозвали из отпуска.

Переносить запланированный отпуск на другое время можно, но только по согласованию с работодателем. А вот компенсацию за неотгулянный отпуск получают только в случае увольнения или тогда, когда длина отпуска превышает стандартные 28 дней. Предполагается, что уж их работник должен взять непременно — и отдохнуть.

Основные правила расчета отпускных

Отпускные в России рассчитываются исходя из средней дневной заработной платы сотрудника. Для вычисления этой суммы берется общий доход за последние 12 месяцев. Так, если сотрудник идет в отпуск в октябре 2024 года, расчетный период будет с октября 2023 года по сентябрь 2024 года. Если же сотрудник еще не отработал года, в расчет будут брать то количество месяцев, которое сотрудник работает в компании. Затем общий доход за месяцы делится на 12 и на 29,3 (среднее количество календарных дней в месяце).

Средний дневной заработок не должен быть меньше минимальной оплаты труда (МРОТ). В 2024 году он составляет 19 242 рубля. Если сумма отпускных меньше, расчет производится по МРОТ.

Полученная сумма — это ваш индивидуальный средний дневной заработок, на который и умножается количество дней отпуска. В этот расчет могут включаться премии и доплаты, но в нашем примере мы ориентируемся только на оклад, причем белый. Зарплату в конверте при расчете отпускных работодатель учитывает, только исходя из ваших с ним договоренностей.

Пример расчета

Если ваша ежемесячная зарплата составляет 70 тыс. рублей, среднедневной заработок будет следующим:

70 000 / 29,3 = 2 389,07 рубля.

За 14 дней отпуска сумма отпускных составит:

2 389,07 рубля × 14 дней = 33447,09 рубля.

Однако этот расчет не учитывает, сколько рабочих дней в месяце, когда вы планируете отпуск. Это может существенно повлиять на общую сумму дохода за месяц.

Влияние количества рабочих дней на отпускные

В месяце с большим количеством рабочих дней "стоимость" одного дня работы ниже, так как зарплата делится на большее число дней. В месяцах с меньшим числом рабочих дней стоимость каждого дня выше. Поэтому отпуск в месяцы с большим количеством рабочих дней более выгодный. И неважно, в начале месяца вы идете в отпуск, в середине или в конце.

Пример

В январе 2025 года всего 17 рабочих дней, а в июле — 23. Если вы возьмете отпуск в январе, вы пропустите "дорогие" рабочие дни, что приведет к меньшему общему доходу. В июле рабочие дни стоят меньше, поэтому отпуск не так существенно скажется на вашем доходе.

Порядок месяцев по выгодности для отпуска различается год от года. В 2025 году будет следующий список:

Июль, октябрь — по 23 рабочих дня;

Апрель, сентябрь, декабрь — по 22;

Март и август — по 21;

Февраль — 20;

Июнь и ноябрь — по 19;

Май — 18;

Январь — 17.

То есть в июле и октябре, благодаря наибольшему количеству рабочих дней, ваш общий доход тоже будет наибольшим, даже если часть месяца вы проведете в отпуске.

В январе и мае пропускать "дорогие" рабочие дни невыгодно, так как это приведет к значительному снижению дохода за месяц.

Как праздники влияют на продолжительность отпуска

Для многих приоритетом является продолжительность отпуска, даже если выплаты будут меньше. В России есть несколько праздничных периодов, которые можно использовать для увеличения продолжительности отпуска, а количество отпускных дней останется тем же.

В 2025 году Минтруд устанавливает следующие федеральные праздничные дни:

1–7 января (новогодние праздники начнутся с 29 декабря 2024 года);

22–23 февраля;

8–9 марта;

1–4 мая;

8–11 мая;

12–15 июня;

2–4 ноября;

31 декабря.

Стоит учесть, что в регионах могут быть добавлены и другие праздники, и ориентироваться в своих планах на отпуск еще и на них.

Примеры

В январе новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Если вы возьмете отпуск с 9 января на неделю, ваш отдых продлится до 15 января, и вы получите целых 15 дней отдыха. И у вас сохранятся еще три недели, которые вы сможете взять летом.

В мае праздничные дни разбиты на два периода: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Если взять отпуск с 5 по 7 мая, получится 11-дневный отдых, а потратите вы всего 3 дня из 28 положенных.

Но напомним, что январь и май — наименее выгодные месяцы для отпуска с точки зрения финансовых выплат.

Как увеличивать сумму отпускных

Есть несколько законных хитростей, которые помогут вам увеличить сумму отпускных:

Премии и бонусы. Если ваша компания выплачивает регулярные премии, планируйте отпуск сразу после их получения. Это увеличит среднедневной заработок и, соответственно, сумму отпускных. Повышение зарплаты. Если вы знаете, что вам повысят зарплату с определенного месяца, лучше взять отпуск после этого события. Ваш средний заработок увеличится, и отпускные станут больше. Включение выходных в отпуск. Если ваша цель — максимальная сумма выплат, включайте выходные дни в отпуск. Это увеличит количество оплачиваемых дней, хотя и уменьшит количество оставшихся отпускных дней.

Стоит ли делить отпуск?

Как говорилось выше, стандартная продолжительность ежегодного отпуска в России составляет 28 календарных дней. Их можно взять за один раз или разделить на несколько частей. Одна часть не должна быть меньше 14 календарных дней. Остальные можно брать на свое усмотрение. Однако дробление отпуска может повлиять на сумму выплат.

Примеры

Если вы возьмете отпуск с понедельника по пятницу, вы получите отпускные за пять дней.

Если брать отпуск и на выходные дни, это выгодно, потому что сумма отпускных будет больше, так как вы получите выплаты за семь дней.

Оптимальный вариант отпуска

Исходя из финансовых расчетов и количества рабочих дней в разных месяцах, несложно вывести оптимальную формулу, которая может как учитывать финансовую выгоду, так и максимально продлить количество дней в отпуске. В 2025 году месяцами, когда отпуск будет хорошо оплачиваться, станут декабрь и апрель. В каждом по 22 рабочих дня. Они лишь на день уступают июлю и октябрю, но зато после них следуют январь и май — месяцы, за счет которых можно продлить отпуск по дням.

Примеры

Предположим, вы берете отпуск с 18 по 31 декабря. В этом месяце много рабочих дней, к тому же в расчет будут включены еще и выходные, что максимизирует выплаты. А после можно продлить отпуск за счет длинных январских праздников.

То же самое произойдет, если взять отпуск с 17 по 30 апреля. Правда, на этот раз продлить его удастся не на восемь, а на четыре дня из числа майских праздников.

Что мы пока не учли, а надо

В пиковые отпускные сезоны, которыми традиционно являются новогодние и майские праздники, период с конца июня и до середины августа и время школьных каникул, вырастают цены на билеты и на проживание в отелях. Лишь часть этого роста получится снизить, если бронировать все заранее, но отельеры давно в курсе этих хитростей и сразу выставляют нужный прайс на определенные периоды. Поэтому, если ехать "тогда же, когда и все", финансовая выгода отпускных, которую мы посчитали, может быть "съедена" за счет повышения цен. Имеет смысл по возможности обратить внимание на отдых в межсезонье — максимизировать выгоду в этот период гораздо проще.

Отпуск и больничный

Поехал покататься на лыжах в горы и сломал ногу — ситуация, увы, не самая редкая. Если такое произошло, лучше оформить больничный, иначе весь отпуск вы потратите на выздоровление, а отдыхать в итоге будет некогда. После закрытия больничного отпуск продлится автоматически на то количество дней, на которые вы оформили листок нетрудоспособности. Ситуации бывают разные, и это также можно согласовать с работодателем и выйти на работу, не догуляв отпуск, а оставшиеся дни взять в другое время. Но если заболел ребенок и больничный родителю пришлось взять не для себя, то здесь продления отпуска уже не будет.

Планирование отпуска — это не только вопрос личного удобства, но и финансовый расчет. Если вы хотите получить максимальную выгоду от отпуска, выбирайте месяцы с большим количеством рабочих дней, такие как июль, апрель и октябрь. Если же ваша цель — продлить отдых, используйте праздничные периоды в январе и мае. Или воспользуйтесь универсальными вариантами. Помните, что правильный подход к отпуску может существенно повлиять на ваш доход и общее удовлетворение от отдыха.