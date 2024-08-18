Юрист объяснил, как получить больше отпускных

Вопрос о способах увеличения размера отпускных и выборе наиболее выгодного времени для отпуска является актуальным для многих работников, рассказал юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru. Он объяснил, что, несмотря на общие правила расчета и выплаты отпускных, установленные законом, существуют определенные нюансы и стратегии, которые могут помочь максимизировать сумму выплат.

Эксперт напомнил, что размер отпускных напрямую зависит от среднего дневного заработка за расчетный период, который обычно составляет 12 месяцев, предшествующих началу отпуска. Первым способом увеличения, по словам Русяева, является повышение заработной платы и получение дополнительных выплат в течение расчетного периода.

Это могут быть премии, надбавки, доплаты и иные выплаты, учитываемые при расчете среднего заработка. Таким образом, если работник планирует уйти в отпуск, целесообразно постараться получить премию или иное поощрение незадолго до начала отпуска, чтобы эта сумма была учтена при расчете отпускных, — пояснил юрист.

При этом, по его словам, следует помнить, что некоторые выплаты, например материальная помощь или компенсация за неиспользованный отпуск, не учитываются при расчете среднего заработка. Второй способ связан с выбором оптимального времени для отпуска, продолжил Русяев.

Дело в том, что отпускные рассчитываются за календарные дни отпуска, в то время как заработная плата — за фактически отработанное время. Поэтому выгоднее брать отпуск в те месяцы, когда количество рабочих дней максимально. Наиболее выгодными для отпуска обычно являются месяцы без праздничных дней, например август, — резюмировал эксперт.

Ранее HR-специалист Зулия Лоикова посоветовала искать работу в августе. Эксперт отметила, что в этом месяце завершается сезон отпусков и работодатели ищут новых сотрудников. Пик активности на рынке труда, по ее словам, наступает в сентябре и октябре. В ноябре постепенно идет спад вакансий, однако в декабре и январе все возвращается в интенсивный режим.