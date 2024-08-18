Пилот рассказал, чем опасен для самолетов вулканический пепел

Вулканический пепел очень опасен для авиации, как для военной, так и для гражданской, рассказал NEWS.ru заслуженный пилот РФ Юрий Сытник. По его словам, частицы пепла способны за 15–20 минут вывести двигатель самолета из строя.

Вулканического пепла нужно остерегаться. Если он попадает вместе с воздухом в двигатели, то частицы уничтожают двигатель за раз. От 15 до 20 минут полета с абразивным пеплом двигатель выходит из строя. Нас всегда предупреждают о том, что произошел выброс, и мы ни в коем случае не должны приближаться к этому облаку, чтобы не остаться без моторов. И обходить его требуется на достаточно большом расстоянии, за 150, 200 и даже 300 километров, — сказал Сытник.

Пилот добавил, что извержение вулканов меняет состояние земной атмосферы и приводит к изменениям климата. Это серьезная ситуация, которая «ставит на уши все службы мира — диспетчерские, гидрометеорологические организации», пояснил эксперт.

Ранее Камчатка оказалась в эпицентре землетрясения магнитудой 7,0. Из-за подземной активности некоторые местные жители покинули свои дома. На фоне сейсмособытия началось извержение вулкана Шивелуч. Специалисты зафиксировали непрерывные электростатические разряды высокой энергии.