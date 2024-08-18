В России можно будет заселяться в гостиницы по водительским правам

С 1 июля 2025 года в России вступят в силу новые правила заселения в гостиницы.

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С этого момента в них можно будет зарегистрироваться по водительскому удостоверению, сообщает ИА DEITA.RU.

Министерство экономического развития доработало проект постановления, который расширяет перечень документов для заселения в гостиницы. По информации «Известий» для регистрации в них можно будет использовать не только права, но также заграничный паспорт и электронный паспорт через ЕПГУ.

Нововведение направлено на упрощение процесса регистрации и подтверждения личности, включая электронные формы. Идея расширения перечня документов для заселения в гостиницы обсуждалась в российских законодательных кругах уже давно.

За возможность использования заграничного паспорта для заселения в гостиницы также выступили и авиакомпании. Путешественники отмечают, что российский внутренний паспорт не всегда нужен за границей и может даже ни разу не понадобиться.

В случае отмены рейса или задержки туристам потребуется возможность остановиться в отеле, что сейчас затруднено без российского паспорта. Также опция использования водительских прав для заселения может быть полезной, если у человека оказалось паспорта при себе.

Ранее стало известно о том, что новый приказ Минздрава коснётся всех водителей с 1 сентября.