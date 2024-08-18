Номера в гостиницах могут стать дешевле

Минэкономразвития России предложил законопроект, который позволит россиянам отдыхать дешевле, чем раньше — а всё из-за стоимости на жильё в отпуске. Авторы инициативы предложили добавить при бронировании гостиниц невозвратный тариф. Подробнее о нём можно узнать далее в материале.

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Суть инициативы

Минэкономразвития РФ опубликовал на федеральном портале законопроект, который должен сделать поездки российских туристов по стране бюджетнее. Авторы инициативы предложили ввести невозвратный тариф, который действует на ж/д и авиабилеты.

Как это будет работать

По задумке проекта, гостиницы будут предлагать два тарифа для заселения:

стандартный, при котором нужно будет платить полную цену;

невозвратный, при котором цена на проживание будет ниже.

При этом, забронировав номер по невозвратному тарифу, вернуть деньги после отмены брони не получится — как следует из названия. Всегда можно будет подстраховаться и взять стандартный тариф, его никто не планирует убирать.

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