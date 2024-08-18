Номера в гостиницах могут стать дешевле из-за новых тарифов. Но есть неприятный нюанс
Минэкономразвития России предложил законопроект, который позволит россиянам отдыхать дешевле, чем раньше — а всё из-за стоимости на жильё в отпуске. Авторы инициативы предложили добавить при бронировании гостиниц невозвратный тариф. Подробнее о нём можно узнать далее в материале.
Суть инициативы
Минэкономразвития РФ опубликовал на федеральном портале законопроект, который должен сделать поездки российских туристов по стране бюджетнее. Авторы инициативы предложили ввести невозвратный тариф, который действует на ж/д и авиабилеты.
Как это будет работать
По задумке проекта, гостиницы будут предлагать два тарифа для заселения:
- стандартный, при котором нужно будет платить полную цену;
- невозвратный, при котором цена на проживание будет ниже.
При этом, забронировав номер по невозвратному тарифу, вернуть деньги после отмены брони не получится — как следует из названия. Всегда можно будет подстраховаться и взять стандартный тариф, его никто не планирует убирать.
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