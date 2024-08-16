Чек-лист для осеннего пикника: что не забыть взять с собой

Пикник осенью — это прекрасная возможность насладиться последними теплыми солнечными деньками и беззаботным настроением, природой, красивыми пейзажами и свежим воздухом. Чтобы ваше давно желанное (а у кого-то и выстраданное) мероприятие на выезде прошло гладко и без хлопот, важно заранее подготовить капсулу для пикника. В ней должно быть все необходимое для комфортного и приятного времяпровождения в лесу, на берегу озера или в парке. Итак, составляем список.

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Одеяло и подушки

Одеяло — это, пожалуй, главный элемент любого пикника. Оно должно быть достаточно большим, чтобы вместить всех участников, и в меру толстым, чтобы на нем было удобно расположиться, даже если на земле есть веточки и хвойные иголки. Выбирайте модели с водоотталкивающим низом, чтобы оставаться сухими, даже если земля влажная. Для дополнительного комфорта можно взять несколько небольших подушек. Они пригодятся, если планируется длительное сидение или лежание. А уж если кто-то решит вздремнуть после вкусного обеда под шепот веток…

Удобная посуда

Экологичный вариант — многоразовые тарелки, стаканы и столовые приборы. Они устойчивы и удобны в использовании, а также помогают уменьшить количество отходов. Если у вас нет специального чемодана для посуды, лучше предпочесть небьющиеся тарелки — например, из бамбука, эко-пластика или тонкого металла. Постарайтесь не использовать одноразовые пластиковые тарелки, они очень вредны для экологии!

Салфетки и бумажные полотенца

Они совершенно необходимы для поддержания чистоты на пикнике — особенно, если с вами будут неугомонные дети, жизнерадостные собаки и прочие персонажи, которые обожают перемазаться в шоколаде или томатном соусе от пиццы. Пожалуйста, не забудьте после пикника все собрать и увезти с собой.

Посуда для транспортировки еды

Если вы намерены угощаться пиццей или готовыми сэндвичами, то тут все понятно. А вот если ваш гастрономический выбор несколько сложнее и интереснее, то вам точно нужны глубокие контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Они сохранят свежесть ваших закусок и предотвратят проливание соуса или других жидкостей из еды.

Продукты и напитки

Легкие и удобные в транспортировке закуски — это отличный выбор для пикника. Включите в меню сыры, фрукты, орехи, крекеры и овощные палочки (заранее вымойте дома огурцы, сладкий перец, стебли сельдерея и нарежьте на длинные полоски). На основные блюда вполне сгодятся сэндвичи, салаты в баночках, кебабы и другие удобные блюда, которые не требуют разогрева. Подготовьте термосы с горячими напитками, такими как чай или кофе, а также освежающие напитки — воду, соки или лимонады.

Развлечения

Книги и журналы точно пригодятся для тех, кто любит почитать на природе (кстати, в некоторых особо живописных уголках, куда вы, возможно, захотите удалиться подальше от шумной цивилизации, блага последней в виде покрытия сотовой связи могут и отсутствовать, так что позависать в соцсетях не удастся). Да, и гаджеты стоит зарядить заранее и взять с собой пауэрбанк.

Настольные игры, фрисби, мяч или карты помогут разнообразить времяпрепровождение, если вы едете большой компанией. Если вы хотите создать какую-то особую атмосферу, возьмите с собой портативные колонки и заранее скачайте плейлист с любимой музыкой.

Удобная одежда и обувь

Осенняя погода может быть непредсказуемой, поэтому выбирайте многослойную одежду. Возьмите с собой теплые свитеры, куртки и шарфы, удобную и устойчивую обувь, подходящую для прогулок по природным тропам.

Средства для личного комфорта

Солнцезащитные очки и крем: несмотря на смену сезона, солнце все еще может быть ярким. Защита от комаров и других насекомых обязательна, осенью они могут быть очень активны. Не лишним будет и минимальный набор первой помощи на случай мелких травм или порезов, внезапной аллергии на продукты, головной боли или укусы насекомых (пригодится антигистаминное).