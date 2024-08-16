Большинство российских туристов предпочитают полеты поездкам на поезде

70% россиян предпочитают полеты поездкам на поезде.

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Из них почти половина в любом случае выберут авиасообщение, каждый седьмой согласен на самолет только в том случае, если перелет будет без пересадок, еще 9% остановят свой выбор на воздушном судне, если лететь не более 5 часов.

Это показало исследование сервиса Купибилет, пишет «Газета.Ru». При этом каждый третий не любит летать, а каждый пятый страдает аэрофобией.

Около четверти опрошенных выбирают поездку на поезде. Еще 7% респондентов стараются подобрать альтернативные варианты, включающие автомобили, автобусы, паромы.