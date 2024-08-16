Для получения российской визы введут собеседование

Иностранные граждане при запросе российской визы будут проходить собеседование. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства РФ.

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«В ходе рассмотрения вопроса о выдаче иностранному гражданину визы в целях дополнительной проверки достоверности сведений, подтверждающих цель поездки в Российскую Федерацию и условия пребывания на территории Российской Федерации, сотрудником уполномоченного государственного органа проводится личное собеседование с иностранным гражданином», — указано в документе.

Иностранец сможет получить визу РФ в случае наличия у него документа, подтверждающего разрешение на проживание в этой стране более 180 дней. Транзитная виза выдается в третьей стране, при этом разрешение на проживание не требуется.

В предыдущей редакции положения для оформления визы в третьей стране иностранцу требовалось «разрешение на непрерывное пребывание в этой стране более 90 дней».