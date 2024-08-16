Эксперт по туризму дала советы, как организовать отдых с палатками

Эксперт по туризму Александра Подлевских поделилась рекомендациями, которые будут полезны при отдыхе на природе с палатками.

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В первую очередь эксперт советует установить полезные приложения, которые помогут проложить маршрут, выбрать красивую и удобную локацию.

На природе важно избавиться от комаров. Поможет природный фумигатор. Для этого можно кинуть в костер еловую ветку или шалфей, либо сделать фумигатор из лайма и гвоздики. Насекомые не любят эти запахи.

Погода бывает нестабильной, поэтому нужно подготовиться к тому, что пойдет дождь, который может потушить костер.

По словам эксперта по туризму, для того, чтобы развести костер, понадобятся спички и специальное туристское средство, которое называется «сухой спирт».

Не стоит забывать брать с собой посуду. Но если это произошло, ее можно сделать из пластиковой бутылки и фольги, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди жителей России и выяснил, как они собираются провести свой отпуск.