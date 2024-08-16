«Аэрофлот» разрешил курянам и белгородцам бесплатно переоформить авиабилеты

Жители Курской и Белгородской областей могут бесплатно переоформить авиабилеты с сохранением маршрута на любую другую дату или вернуть их стоимость, сообщает «Аэрофлот».

Это коснется билетов, оформленных до 7 августа, на рейсы с датой вылета до 6 сентября включительно. Авиакомпания отмечает: чтобы вернуть стоимость билета, в том числе, в ситуации вынужденной неявки на рейс, следует обратиться по месту его приобретения.

Ранее жителей Курской, Белгородской и Брянской областей освободили от пошлины на права, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».