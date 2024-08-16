Названо самое популярное развлечение туристов в дороге

Туристы в самолете или поезде предпочитают читать книги или прослушивать их в аудиоформате, согласно исследованию сервисов «Туту» и «Нетология». Об этом заявили 55% опрошенных. Половина респондентов сказали, что спят, передает РИА Новости.

Еще 40% путешественников отдыхают иначе — следят за пейзажем за окном. Треть опрошенных в дороге смотрят фильмы и сериалы, 21% — разговаривают с попутчиками, 10% — слушают подкасты или медитируют.

Ранее стало известно, что российские туристы адаптировались к усложнившейся процедуре получения шенгенских виз, увеличив использование стыковочных рейсов для путешествий в страны Европы. Спрос на поездки вырос на 70% за последний год. Наибольший рост бронирований жилья на вторую половину 2024 года наблюдается в таких странах, как Венгрия, Болгария, Греция, Португалия и Кипр. Общий объем продаж по европейским направлениям увеличился на 5% за год.

До этого результаты опросов показали, что 35,7% российских туристов могут потратить на развлечения и изучение достопримечательностей за границей от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Член экспертного совета думского комитета по финансовому рынку экономист Станислав Паулаускас добавил, что еще 13,7% опрошенных готовы заложить в личный бюджет на эти цели от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.