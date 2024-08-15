Раскрыты любимые способы россиян хранить воспоминания об отпуске

Россияне полюбили хранить воспоминания об отпуске в фотоальбомах, на пленочных фотографиях и картинах по номерам. Популярные у туристов способы запомнить отдых раскрыли аналитики маркетплейса Мегамаркет, результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Выяснилось, что фотоальбомы находятся в топе популярности для хранения снимков. Спрос на них сохраняется все лето: как в сезон отпусков, так и после него. При этом фоторамки обычно покупают до отпусков: в мае-июне интерес выше на 75 процентов. Такой способ хранения популярен у миллениалов (35–44 года).

Кроме традиционных фоторамок, люди интересуются цифровыми, но фотографии «в цифре» в основном хранят люди 25–34 лет. Пик продаж цифровых фоторамок выпадает на август-сентябрь. «Что касается создания фотографий, то возвращается тренд на использование аналоговых камер, особенно среди молодежи», — отметили эксперты.

По данным сервиса, спрос на пленочные фотоаппараты до сезона отпусков на 79 процентов выше, чем после. Также растет интерес к фотоаппаратам мгновенной печати и картриджам: в июне 2024 он увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Аналитики обратили внимание и на тренд на персонализированные картины по номерам, который появился в 2020 году. Такими товарами чаще всего интересуются после отпусков: в августе-сентябре спрос на 79 процентов выше, чем в мае-июне. Вдобавок их заказывают после фотосессий и в подарок: на Новый год, 23 февраля, 8 марта. В период праздников интерес к картинам по номерам возрастает в два-три раза.

Ранее аналитики сервиса выяснили, какие вещи россияне чаще всего покупают в отпуск. Оказалось, что самые популярные товары в летнем сезоне — солнцезащитные крема, флаконы для жидкостей до 100 миллилитров, печатные книги и инвентарь для походов.