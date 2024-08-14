Как не заболеть сразу после отпуска

Перед полетом домой и в первые недели после возвращения из отпуска следует исключить даже слабоалкогольные напитки, поскольку алкоголь вызывает снижение иммунитета, сказала газете ВЗГЛЯД врач-терапевт, старший научный сотрудник научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Александра Медзиновская. Она дала и другие рекомендации, как не заболеть после возвращения с отдыха.

«Существуют условные красные флаги, которые указывают на то, что человек находится в группе риска заболеть после отпуска. В первую очередь это те, у кого часто на лице появляется герпес. А если герпес вскочил прямо в полете, это тоже признак того, что человек с большой вероятностью заболеет дома», – рассказывает Медзиновская. Она объясняет, что появление герпеса сигнализирует о том, что у человека происходит снижение иммунитета.

Также в группе риска заболеть после отпуска склонные к низкому гемоглобину (дефициту железа). Как правило, такие люди выглядят бледно, испытывают слабость, могут наблюдать повышенное выпадение волос. Поэтому если человек часто испытывает подобные состояния, то специалист рекомендует очень бережно к себе относиться как в поездке, так и после нее. Кроме того, заболеванию подвержена и категория людей с хроническими и аутоиммунными заболеваниями, люди с онкологией, пожилые и дети, которым также необходимо бережно относиться к своему здоровью.

Для того чтобы минимизировать риск заболевания после жаркого отпуска, особенно если по приезде наблюдается дождливая погода, а температура воздуха существенно ниже, нежели на курорте, терапевт призывает соблюдать ряд мер.

«Во-первых, необходимо одеваться по погоде. Многие по инерции продолжают ходить в шлепках, что неправильно. Нужно полагаться не только на собственные ощущения, так как они могут быть обманчивы, но и на температурные режимы», – говорит эксперт.

Во-вторых, продолжает врач, необходимо в первый же день после прибытия устранить джетлаг (синдром смены часового пояса) и связанные с ним риски, вызванные дефицитом сна. Поэтому после прилета из отпуска необходимо дать себе несколько суток на восстановление после поездки и акклиматизацию. В этот период стоит выспаться, обеспечить обильное питье с сезонными морсами, богатыми витамином С (брусничные, черничные), совершать короткие прогулки, ограничить контакты с людьми. «Если была смена часовых поясов, например, с разницей в три часа и более, то лучше добавить нормализующие сон, успокаивающие добавки (с магнием, валерианой, глицином, мелатонином). Нарушенный сон – это всегда риск иммуносупрессии», – поясняет Медзиновская.

Многие вирусы попадают в организм человека через слизистые носа, продолжает специалист. Поэтому можно использовать барьерные методы защиты – орошение носа 3-4 раза в день растворами с морской водой. Особенно это актуально для людей, которые вышли на работу или часто бывают в общественном транспорте. А чтобы снизить попадание вируса через ротоглотку, можно рассасывать в течение дня леденцы с антисептиками для усиления защитного действия на слизистой полости рта.

«Часто после отпуска возрастает риск заболеть, так как многие на отдыхе употребляют алкоголь. Поэтому перед полетом и в первые недели после возвращения следует исключить даже слабоалкогольные напитки, поскольку алкоголь тоже вызывает снижение иммунитета», – делится терапевт.

Кроме того, собеседница призывает не вносить никаких резких изменений в питание, так как любые подобные изменения – стресс для организма. Лучше всего постараться питаться нейтральной домашней едой и не налегать на суши, шаурму и прочий популярный фастфуд, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на кишечник.

«Ну и объемы необходимо соблюдать, ничего в избытке быть не должно. На те же арбузы не стоит налегать, как и на любые другие сезонные ягоды, овощи и фрукты, потому что любые излишки – это стресс для нашего организма. И не забываем все очень тщательно промывать, особенно то, что куплено на рынке», – предупреждает Медзиновская.

Детям в первую неделю после возвращения необходимо ограничить посещение игровых зон и мест с большим скоплением детей. Часто именно дети являются переносчиками вирусов.

Также врач порекомендовала приучать свой организм к закаливанию, чтобы повысить иммунитет. При этом она отметила, что делать это необходимо постепенно, например, начать с коротких босоногих прогулок по траве в летний период. А при приеме контрастного душа стоит снижать температуру постепенно, а не резко.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Парамонов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что обливание холодной водой еще с советских времен считается полезным, однако положительный эффект от данной процедуры не доказан по сей день. Он объяснил, что нельзя делать при данной процедуре и как следует закаливаться без вреда для здоровья.