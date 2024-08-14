Эксперты рассказали о мошенничестве с глэмпингами и как от него защититься

Попавшиеся на удочку мошенников блогеры решили подобрать на выходные подходящий глэмпинг в Татарстане. Мест, как и предполагалось, не было нигде. Но откликнулся один из глэмпингов, у них были два дома как раз на эти сроки, но необходима полная предоплата.

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На странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской) всё было очень красиво и блогеры оплатили глэмпинг и поехали на отдых. Вот только вместо глэмпинга по указанным координатам был шлагбаум. Клиенты начали писать владельцам, но их сразу же везде заблокировали.

Мошенничество с глэмпингами подтвердили в Ассоциации глэмпингов России. Президент ассоциации Жанна Кира сообщила, что с этой проблемой обращаются многие крупные города России, в том числе Москва, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов и Краснодар.

Вице-президент Российского союза туриндустрии, гендиректор Юридического агентства «Персона грата» Георгий Мохов изданию «Секрет фирмы» рассказал, что каждый год летом происходит резкий рост появления подобных фейковых сайтов, страниц в соцсетях и иных рассылок.

Юрист отметил, что в основном мошенничество с бронированием затрагивает кемпинги, глэмпинги, гостевые дома и частные мини-отели, так как все они пока не внесены в единый реестр гостиниц.

«Законопроект о включении глэмпингов в реестр ещё рассматривают в Госдуме. А пока можно пользоваться этим сервисом для того, чтобы проверить, реально ли существует гостиница, которую вам предлагают в интернете. Достаточно ввести её название и выбрать регион», - сообщил Мохов.

Георгий Мохов советует гражданам, которые решили отдохнуть в незнакомом глэмпинге, обязательно соблюдать минимальные правила безопасности. Он советует внимательно изучить сайт, например, узнать дату регистрации домена, проверить страницы в соцсетях данного объекта. Как правило, такие сайты одноразовые, появились совсем недавно и подробной информации не содержат. Также надо изучить реальные отзывы на сторонних сервисах и сайтах; внимательно прочитать договор. Проверить реквизиты организации и юрадрес из договора с помощью сервисов Федеральной налоговой службы. Там необходимо ввести увиденный в договоре ИНН и сразу будет видно, что по нему зарегистрировано; также надо обратить внимание на вариант оплаты, обязательно должны предоставить чек. Кроме того, частым признаком обмана являются слишком низкие цены.

Эдуард Демидов, председатель комиссии отельеров «Опора России» в Санкт-Петербурге, советует обратить внимание на наличие глэмпинга на «Яндекс Картах», на наличие реальных отзывов, размещение данного объекта на сайтах-агрегаторах. У любого профессионально работающего объекта в интернете должен быть определённый электронный след, добавил отельер.

Жанна Кира также дала советы владельцам глэмпинг-отелей по защите себя и гостей от действий мошенников. Она рекомендует сообщать гостям о мошенничестве на своих площадках в интернете; работать только через проверенные сервисы бронирования и агрегаторы; следить за использованием своего контента в интернете и постоянно вести посик соцсетей и сайтов-клонов проекта.

Ранее эксперты назвали причины, когда можно требовать деньги за испорченный отдых. Также сообщалось, что турецкие отели хотят отказаться от системы «все включено».