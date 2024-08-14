$90.01-2.65100.31-0.25
Почта

Эксперты рассказали о мошенничестве с глэмпингами и как от него защититься

Попавшиеся на удочку мошенников блогеры решили подобрать на выходные подходящий глэмпинг в Татарстане. Мест, как и предполагалось, не было нигде. Но откликнулся один из глэмпингов, у них были два дома как раз на эти сроки, но необходима полная предоплата.

Эксперты рассказали о мошенничестве с глэмпингами и как от него защититься
© Источник runews24.ru

На странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской) всё было очень красиво и блогеры оплатили глэмпинг и поехали на отдых. Вот только вместо глэмпинга по указанным координатам был шлагбаум. Клиенты начали писать владельцам, но их сразу же везде заблокировали.

Мошенничество с глэмпингами подтвердили в Ассоциации глэмпингов России. Президент ассоциации Жанна Кира сообщила, что с этой проблемой обращаются многие крупные города России, в том числе Москва, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов и Краснодар.

Вице-президент Российского союза туриндустрии, гендиректор Юридического агентства «Персона грата» Георгий Мохов изданию «Секрет фирмы» рассказал, что каждый год летом происходит резкий рост появления подобных фейковых сайтов, страниц в соцсетях и иных рассылок.

Юрист отметил, что в основном мошенничество с бронированием затрагивает кемпинги, глэмпинги, гостевые дома и частные мини-отели, так как все они пока не внесены в единый реестр гостиниц.

«Законопроект о включении глэмпингов в реестр ещё рассматривают в Госдуме. А пока можно пользоваться этим сервисом для того, чтобы проверить, реально ли существует гостиница, которую вам предлагают в интернете. Достаточно ввести её название и выбрать регион», - сообщил Мохов.

Георгий Мохов советует гражданам, которые решили отдохнуть в незнакомом глэмпинге, обязательно соблюдать минимальные правила безопасности. Он советует внимательно изучить сайт, например, узнать дату регистрации домена, проверить страницы в соцсетях данного объекта. Как правило, такие сайты одноразовые, появились совсем недавно и подробной информации не содержат. Также надо изучить реальные отзывы на сторонних сервисах и сайтах; внимательно прочитать договор. Проверить реквизиты организации и юрадрес из договора с помощью сервисов Федеральной налоговой службы. Там необходимо ввести увиденный в договоре ИНН и сразу будет видно, что по нему зарегистрировано; также надо обратить внимание на вариант оплаты, обязательно должны предоставить чек. Кроме того, частым признаком обмана являются слишком низкие цены.

Эдуард Демидов, председатель комиссии отельеров «Опора России» в Санкт-Петербурге, советует обратить внимание на наличие глэмпинга на «Яндекс Картах», на наличие реальных отзывов, размещение данного объекта на сайтах-агрегаторах. У любого профессионально работающего объекта в интернете должен быть определённый электронный след, добавил отельер.

Жанна Кира также дала советы владельцам глэмпинг-отелей по защите себя и гостей от действий мошенников. Она рекомендует сообщать гостям о мошенничестве на своих площадках в интернете; работать только через проверенные сервисы бронирования и агрегаторы; следить за использованием своего контента в интернете и постоянно вести посик соцсетей и сайтов-клонов проекта.

Ранее эксперты назвали причины, когда можно требовать деньги за испорченный отдых. Также сообщалось, что турецкие отели хотят отказаться от системы «все включено».

Лайфхаки
Георгий Мохов
ФНС России
Российский союз туриндустрии
Яндекс
Госдума