Эфиопия снижает стоимость туристической e-Visa на четверть

В Эфиопии решили снизить стоимость месячной электронной туристической визы почти на четверть. О новшестве сообщил вчера портал VisasNews, уточнив, что оно уже вступило в силу.

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По данным издания, новый тариф для оформления e-Visa на 30-дневный срок составляет 62 доллара. На сайте иммиграционной службы Эфиопии изменений внешне нет – там осталась прежняя цена в 82 доллара, актуальный прайс появляется только при выборе туристом данной визы. Нововведение не затрагивает остальные категории разрешений на въезд – инвестиционные, журналистские, продление визы и другие.

В последний раз сбор за онлайн-визу пересматривали в феврале 2023 года. Тогда правительство страны повысило расценки на 30 долларов сразу для всех типов.

Российские туристы тоже подпадают под это послабление при оформлении электронного разрешения. Кроме того, граждане России могут получить одноразовую туристическую визу на 30 дней по прилете.

Правила въезда в Эфиопию требуют наличия загранпаспорта со сроком действия от 6 месяцев после окончания поездки. Любая электронная виза, за исключением инвестиционной, действительна только для однократного въезда через аэропорт Боле в Аддис-Абебе. Распечатанный документ об одобрении въезда предъявляют офицеру погранслужбы.