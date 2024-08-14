Эксперты рассказали, что нужно взять с собой в путешествие на машине

Специалисты портала "Госуслуги" рассказали, что в дорогу нужно взять кроме своего паспорта и свидетельства о рождении ребенка полис ОСАГО, ОМС, справку об инвалидности, свидетельство о браке, удостоверение многодетной семьи и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

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Также следует полностью заполнить профиль на данном портале и тем самым сэкономить время по поиску оригинала многих документов. Там же в категории "Здоровье" можно запросить все медицинские справки и результаты анализов.

Кроме того, рекомендуется установить "Госуслуги. Авто", где в электронном виде будут водительские права. А в случае появления штрафов можно будет со скидкой их погасить.

Нельзя забывать и про аптечку. Однако все лекарства нужно проверить на срок годности и тщательно упаковать ампулы.

В автомобиль стоит положить огнетушитель, знак аварийной обстановки, инструменты для ремонта и буксировочный трос.

Чтобы маршрут был комфортным, необходимо его заранее проложить с помощью навигатора, ведь в дороге могут произойти перебои с интернетом.

Также следует запастись полезными номерами в телефоне и информацией о заправках.

Для комфортной поездки стоит взять зарядные устройства, подушки, шторы на окна, антибликовые очки, автохолодильник, игры для детей. И конечно, свой маршрут нужно отправить близким, сообщает телеканал "Саратов 24".

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