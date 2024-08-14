Как плавно перейти в рабочий режим после отпуска

С окончанием отпусков и каникул многие снова сталкиваются с необходимостью возвращения к повседневным обязанностям. После расслабляющего отдыха, проведенного на море или за просмотром сериалов, переход к рабочим будням может показаться непростым. Как безболезненно адаптироваться к рабочему режиму после длительного отдыха, «Узнай.ру» узнал у психолога Платона Аверина.

Специалист поделился ценными советами, которые помогут справиться с пост-отпускным унынием и вернуться в нормальный ритм.

«Важно помнить, что резкий переход от отдыха к работе может вызвать стресс и усталость. Постепенно вводите в свою жизнь привычную активность, чтобы избежать перегрузки», — отмечает Аверин. «Зачастую отпуск подразумевает чрезмерность во всём: питание, алкоголь, гонка за впечатлениями или, напротив, тотальное бездействие. Позаботьтесь о том, чтобы контраст не был таким резким и не застал вас врасплох в тот момент, когда вы будете наиболее уязвимы. Не стоит в 6 утра первого рабочего дня допивать последний бокал или сходить с трапа самолёта после 20-часового перелёта», — отметил эксперт.

Эксперт отметил, что если отпуск был проведен в постели с сериалами и пиццей, рекомендуется в последние несколько дней перед возвращением к работе аккуратно вводить небольшие дозы активности, такие как вечерняя пробежка, легкая тренировка на свежем воздухе или общение с живыми людьми.