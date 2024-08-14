Глэмпинг: как не потерять деньги и не разочароваться в отдыхе «на природе»

Глэмпинг — «гламурный кемпинг» — популярный в последнее время формат отдыха в палатках с комфортом гостиничного номера. Неудивительно, что на интересе к нему начали наживаться мошенники. По регионам России прокатилась волна мошенничества с фейковыми аккаунтами глэмпингов. Туристы обговаривают все детали, переводят деньги за бронирование, приезжают по указанным координатам — и утыкаются в шлагбаум или оказываются на чистом поле без следов палаток. Разбираемся с экспертами, как не нарваться на мошенников и на что обратить внимание при выборе глэмпинга.

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Как обманывают мошенники

Поведавшие о новом виде мошенничества блогеры в пятницу вечером решили найти на выходные подходящий глэмпинг в Татарстане. Естественно, мест не было нигде. Но один из глэмпингов отозвался: как раз два дома на эти сроки есть, только нужна полная предоплата.

На странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской) всё выглядело очень красиво — компания оплатила глэмпинг и рванула на отдых.

Только вот вместо глэмпинга на указанном месте обнаружился шлагбаум. Клиенты стали писать владельцам, но оказались тут же заблокированы во всех мессенджерах.

Потом блогеры нашли сделанные как под копирку странички глэмпингов аж в 16 городах России. Все фотографии и видео там сворованы у реальных объектов. Забронировать дом предлагается через сайт, общение идёт через бот в Telegram. Всё очень доброжелательно и оперативно — до момента перевода денег и раскрытия обмана.

Мошенническую схему с глэмпингами подтвердили и в Ассоциации глэмпингов России. Президент ассоциации Жанна Кира сообщила, что обращения идут из многих крупных городов России, включая Москву, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов и Краснодар.

Вице-президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор Юридического агентства «Персона грата» Георгий Мохов пояснил «Секрету фирмы», что в летний сезон ежегодно происходит всплеск появления подобных фейковых сайтов, страниц в соцсетях и разного рода рассылок.

Мошенники предлагают не только глэмпинги!

Фейковые страницы появляются не только для глэмпингов: мошенники предлагают размещение в санаториях, отелях, гостевых домах, кемпингах и т. д., говорит Георгий Мохов.

Вариантов обмана уже очень много, добавляет председатель комиссии отельеров «Опора России» в Санкт-Петербурге Эдуард Демидов. Например, на чемпионате мира по футболу в России злоумышленники создавали полноценные аккаунты в соцсетях по раннему бронированию, предоставляли информацию по платежам — а потом просто исчезали.

Президент Гильдии малых средств размещения России Яна Бабина рассказала «Секрету» о ещё одном формате подобного мошенничества. Её знакомая столкнулась с лже-агентством по поиску и подбору жилья. С туристкой заключили договор якобы в офисе компании, там она оплатила проживание, после этого поехала по конкретному адресу, где её должен был встретить администратор и заселить в жильё.

Однако никакого жилья и администратора, конечно, там не оказалось — а само агентство чудесным образом исчезло.

Георгий Мохов пояснил, что чаще всего мошенничество с бронированием касается кемпингов, глэмпингов, гостевых домов и частных мини-отелей, потому что все они пока не вносятся в единый реестр гостиниц.

"Законопроект о включении глэмпингов в реестр ещё рассматривают в Госдуме. А пока можно пользоваться этим сервисом для того, чтобы проверить, реально ли существует гостиница, которую вам предлагают в интернете. Достаточно ввести её название и выбрать регион."

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Как не нарваться на мошенников

Георгий Мохов рекомендует путешественникам, решившим отдохнуть в незнакомом глэмпинге, обязательно соблюдать минимальные правила безопасности:

Очень внимательно проверьте сайт. Можно узнать дату регистрации домена (например, с помощью сервиса Whois), посмотреть, есть ли страницы в соцсетях у этого объекта. Как правило, такие сайты одноразовые, появились совсем недавно и подробной информации не содержат.

Изучите реальные отзывы на сторонних сервисах и сайтах.

Внимательно прочитайте договор — в том или ином виде он должен быть. Реквизиты организации и юридический адрес из договора проверьте с помощью сервисов Федеральной налоговой службы. Там нужно ввести увиденный в договоре ИНН. Портал сразу покажет вам, что по нему зарегистрировано.

Обратите внимание на способ оплаты. Не должно быть никаких платежей на личную карту сотрудника или владельца — обязательно должен быть чек!

И помните, что частым признаком обмана оказываются слишком низкие цены.

"Обратите внимание на наличие глэмпинга на «Яндекс Картах», наличие реальных отзывов, размещение этого объекта на сторонних онлайн-системах — агрегаторах. Любой профессионально работающий объект в интернете должен обладать определённым электронным следом!" —

Жанна Кира также дала несколько рекомендаций глэмпельерам (хозяевам глэмпинг-отелей), чтобы обезопасить себя и гостей от действий мошенников:

Предупреждать гостей о мошеннических схемах на своих площадках в интернете;

Работать только через проверенные сервисы бронирования;

Отслеживать использование своего контента в интернете и регулярно искать соцсети и сайты-клоны проекта;

Работать через агрегаторы, чтобы создать дополнительный барьер при попытке мошенничества.

Как вернуть деньги от мошенника

Если вы все-таки попались на фейковый глэмпинг, обязательно сообщите о произошедшем в правоохранительные органы, говорит Георгий Мохов.

«При обращении в полицию важно предоставить все возможные доказательства: скриншоты переписки, копии платёжных документов и любые другие данные, связанные с переводом», — сказал эксперт.

По его словам, шансы вернуть деньги, отправленные мошенникам, есть, но всё зависит от конкретных обстоятельств. Можно попробовать запросить у банка «чарджбэк», то есть отмену платежа. Как правило, эта операция зависит от решения сразу двух банков — отправляющего и принимающего. Они изучают, как проходил платёж и по какой причине появился запрос на его отмену.

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Как выбрать хороший глэмпинг

Вы убедились, что глэмпинг настоящий, но это только начало. Теперь убедитесь, что вам там действительно понравится. А шанс разочароваться в таком формате отдыха, если вы выбираете его впервые, ненулевой.

Глэмпинги часто позиционируют себя как отдых на природе с городским комфортом. Всегда ли это так? Чаще всего — не совсем. Хозяйка глэмпинга в Крыму Ольга Приходько указала, что, выбирая отдых в «палатке с комфортом», надо знать, что гламурные фото на страничках глэмпингов в Сети часто не отражают реальные условия, в которые вы попадёте.

По её словам, главное, что стоит помнить, когда вы едете в глэмпинг, — чаще всего это просто палатка. И основные «палаточные» минусы у неё сохраняются.

Звукоизоляция

Мало узнать, какие удобства есть внутри палатки. Надо понимать, что ждёт за её тканевой стеной.

"Если хозяин поставил шатры, как в военном лагере, прямой линией, вы будете очень хорошо слышать соседей, а они — вас. На половине фотографий глэмпингов, которые я вижу, именно такое расположение. А бывает и две линии. На фото всё красиво, но только представьте, что у одних соседей плачет ребенок, а у других — кто-то храпит", —

И вообще, надо очень внимательно посмотреть на то, что вокруг палатки. Какой подход к ним? А можно ли там пройти с чемоданом и в туфлях? Далеко ли нести вещи от парковки? Все эти вопросы лучше выяснить заранее.

Санитарный и пищевой блоки

Это, кстати, тоже про звукоизоляцию: если вам некомфортно ходить в туалет в зоне слышимости палаток, то поищите, где санблок расположен отдельно.

И обязательно узнайте о том, как устроено питание: в палатке вам готовить точно не разрешат.

Уединение

А это уже не только про санблок. Помните, что если вам скучно просто перезагружаться на природе, то лучше найти глэмпинг, который предложит и другие услуги, кроме тишины и звёзд над головой. Узнайте, есть ли там прогулки на велосипедах, мангальная зона, сауна, прокат сапов и т. д.

И еще один нюанс: глэмпинг на берегу моря не означает, что пляж принадлежит только его клиентам. Купаться там может кто угодно и когда угодно — поставить забор у берега по российским законам нельзя (исключения, конечно, бывают, но точно не для владельцев глэмпингов). Если вы ищете именно уединения (а не горячий песок, солнце и тёплое море), то отдых на берегу озера в Карелии будет более уединённым, чем в южных регионах России.

"У нас на югах не то чтобы большая береговая линия, она достаточно забита. И поэтому все фотографии идеальных морских закатов с видом из вашего персонального шатра надо множить на количество отдыхающих вокруг граждан", —

Какова средняя стоимость глэмпингов

Вокруг Москвы цена глэмпинга — от 7000 рублей за сутки. Если сумма вдруг ниже, лучше внимательно посмотреть на фотографии, говорит Ольга Приходько. Необязательно речь идет о мошенниках — возможно, просто используются максимально некомфортные палатки: низенькие и маленькие.

В Крыму цены похожие — от 7000 рублей, чаще — 10 000 – 12 000, а в самый сезон доходят до 15 000 – 17 000 рублей.