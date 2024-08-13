Говорить об упрощении электронной путевки – преждевременно

Новации в ГИС «Электронная путевка» (ЭП), которые вступят в силу с 1 сентября, предполагают лишь некоторое упрощение интерфейса документа, но меняют существенный пункт, что может создать сложности туроператорам. Такой комментарий дал порталу TourDom.ru специалист, хорошо знакомый с темой, по следам сообщений со ссылкой на Минэк о том, что это ведомство намерено сделать ЭП более удобной для использования.

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С 1 сентября в форме электронной путевки не будет блока с перечнем существенных условий договора, который, впрочем, и прежде не требовалось заполнять. Убрали также пункт «Полномочия заказчика турпродукта», а в сведениях о программе пребывания и маршруте туриста добавили новое поле «Условия питания». Называть это существенными упрощениями, которые, по мнению Минэка, облегчат работу туроператорам и позволят более оперативно передавать информацию в ГИС «Электронная путевка», вряд ли приходится.

При этом в ЭП изменен пункт о порядке передачи сведений. В новой редакции они должны отправляться не до 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был реализован турпродукт, а «не позднее даты начала путешествия». Это только добавляет туроператорам забот: если прежде информацию можно было передавать единоразово – «списком» за месяц, то теперь придется отслеживать каждый договор, чтобы не пропустить срок отправки данных по нему.

С 1 сентября использование ЭП станет обязательным для туроператоров по внутреннему и въездному туризму. Туроператорские компании, отправляющие туристов за границу, обязаны передавать сведения в ГИС с 15 ноября прошлого года.