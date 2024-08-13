Где провести новогодние праздники?

С приближением начала учебного года многие из нас уже начинают задумываться о следующих больших выходных – о новогодних праздниках. Как же провести эти волшебные дни. Одним из главных вопросов становится: куда поехать — столичная афиша, российские курорты и туристические агентства предлагают столько форматов для главного праздника года, что выбор может занять немало времени. Давай вместе рассуждать!

© Popcake.tv

Улететь на море

Такой вариант подходит для тех, кто не любит морозы. Смена обстановки поможет забыть о зимних холодах и серых буднях, наполняя сердце радостью и теплом. Теплый песок под ногами, шум волн, яркое солнце, пляжные игры, вечеринки под звездами – что еще нужно для счастья? Кстати, многие курорты предлагают специальные новогодние программы и мероприятия. Например, праздничные ужины, фейерверки и тематические вечеринки для отдыхающих. Но нужно понимать, что путешествие за границу может оказаться довольно дорогим. Если вы не хотите, чтобы ваш бюджет сильно страдал, то лучше бронировать билеты, отели и трансфер заранее.

Зимние курорты

Катание на лыжах в новогодние праздники, наверное, является номером один для любителей активностей. Это не только спорт, но и возможность отвлечься от повседневной рутины, зарядиться энергией и улучшить физическую форму. В России и Европе можно найти множество горнолыжных курортов с развитой инфраструктурой. Сейчас очень популярны курорты: «Шерегеш», «Красная Поляна», «Эльбрус», «Архыз», «Добмай», а также «Аспен» в США, «Флимс-Лаакс-Фалера в Швейцарии, «Зельден» в Австрии и другие.

Кстати, на таких курортах можно кататься не только на лыжах, но и на сноуборде, санках или ватрушках. А вечерние прогулки в горах, свежий воздух, посиделки с близкими с чашечкой кофе создадут атмосферу уюта и тепла. Настоящая зимняя сказка!

Отдых в Подмосковье

Проведение новогодних выходных в Подмосковье позволяет избежать долгих перелетов и значительно сэкономить время и средства. Однако тут тоже лучше продумать отдых заранее, чтобы успеть изучить варианты, определиться и всё забронировать. Чем же заняться?

Баня

Какие же новогодние праздники без одного из главных атрибутов русской зимы — бани. Там можно хорошо прогреться, попарить друг друга вениками, устроить аромапарение, а после нырнуть прямо в снег.

Собачьи упряжки

Хороший вариант для тех, кто хочет отвлечься от суеты мегаполиса и отправиться в тур по живописным местам. Например, можно уехать в Сергиев-Посад. Посмотреть старинный город, погулять по церковным местам, а после отправиться в путешествие на собачьих упряжках. Это будет возвращение в детство, когда мороз кусал за щеки, но не пугал, а только радовал.

Гастрономический тур

Кто из нас не любит вкусно поесть? Коломна — очень любопытное и любимое место редакции. Можно посмотреть архитектурные достопримечательности, музеи и места, где были Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. С дореволюционных времён Коломна славилась калачами и пастилой, поэтому поездка станет отличным вариантом для гастрономического тура.

Ватрушки

Любителям активного отдыха рекомендуем съездить на тюбинговые трассы и с ветерком спуститься с крутых склонов. Такое место подойдёт не только для детей, но и для взрослых. В Подмосковье довольно много таких парков. Например, Сорочаны, Елагино, Волен и другие.

Отдых в отеле

Для тех, кто не хочет тратить время на дорогу, а любит «все и сразу в одном месте». В Подмосковье множество загородных комплексов, санаториев и баз отдыха, где можно насладиться отдыхом на природе. У нас на примете отель LES Art Resort, в котором есть все, что мы описали выше. Отель расположен в Рузском городском округе (около 1,5 часа от Москвы).

Особое внимание тут уделяется гастрономическому удовольствию гостей. Рестораны на территории отеля предлагают блюда как традиционной русской, так и европейской кухни, и широкий ассортимент первых, вторых блюд, десертов, салатов и напитков. Отель предлагает широкий спектр активностей, чтобы каждый гость нашел что-то по душе. Зимой тут можно покормить оленей, покататься на тюбинге или собачьих упряжках, погулять по заснеженной территории, поиграть в бильярд и боулинг, а вечером отправиться на вечернюю программу и караоке! Кстати, не забываем искупаться в подогреваемых бассейнах и сходить в банный комплекс. Огромный плюс, что все услуги входят в стоимость проживания (тариф HOLA Clusive). Как вы поняли, этот вариант сочетает комфорт, активный отдых и минимальное время на дорогу.

Таким образом, выбор между отдыхом за границей или в Подмосковье зависит от ваших предпочтений и бюджета. Если вы ищете новые впечатления и готовы потратить большую сумму, то поездка за границу станет отличным вариантом. Однако, если вам важна транспортная доступность, уют и домашняя атмосфера, Подмосковье предложит множество возможностей для приятного отдыха. Ведь главное не где, а с кем, да?