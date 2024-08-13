Где провести новогодние праздники?
С приближением начала учебного года многие из нас уже начинают задумываться о следующих больших выходных – о новогодних праздниках. Как же провести эти волшебные дни. Одним из главных вопросов становится: куда поехать — столичная афиша, российские курорты и туристические агентства предлагают столько форматов для главного праздника года, что выбор может занять немало времени. Давай вместе рассуждать!
Улететь на море
Такой вариант подходит для тех, кто не любит морозы. Смена обстановки поможет забыть о зимних холодах и серых буднях, наполняя сердце радостью и теплом. Теплый песок под ногами, шум волн, яркое солнце, пляжные игры, вечеринки под звездами – что еще нужно для счастья? Кстати, многие курорты предлагают специальные новогодние программы и мероприятия. Например, праздничные ужины, фейерверки и тематические вечеринки для отдыхающих. Но нужно понимать, что путешествие за границу может оказаться довольно дорогим. Если вы не хотите, чтобы ваш бюджет сильно страдал, то лучше бронировать билеты, отели и трансфер заранее.
Зимние курорты
Катание на лыжах в новогодние праздники, наверное, является номером один для любителей активностей. Это не только спорт, но и возможность отвлечься от повседневной рутины, зарядиться энергией и улучшить физическую форму. В России и Европе можно найти множество горнолыжных курортов с развитой инфраструктурой. Сейчас очень популярны курорты: «Шерегеш», «Красная Поляна», «Эльбрус», «Архыз», «Добмай», а также «Аспен» в США, «Флимс-Лаакс-Фалера в Швейцарии, «Зельден» в Австрии и другие.
Кстати, на таких курортах можно кататься не только на лыжах, но и на сноуборде, санках или ватрушках. А вечерние прогулки в горах, свежий воздух, посиделки с близкими с чашечкой кофе создадут атмосферу уюта и тепла. Настоящая зимняя сказка!
Отдых в Подмосковье
Проведение новогодних выходных в Подмосковье позволяет избежать долгих перелетов и значительно сэкономить время и средства. Однако тут тоже лучше продумать отдых заранее, чтобы успеть изучить варианты, определиться и всё забронировать. Чем же заняться?
Баня
Какие же новогодние праздники без одного из главных атрибутов русской зимы — бани. Там можно хорошо прогреться, попарить друг друга вениками, устроить аромапарение, а после нырнуть прямо в снег.
Собачьи упряжки
Хороший вариант для тех, кто хочет отвлечься от суеты мегаполиса и отправиться в тур по живописным местам. Например, можно уехать в Сергиев-Посад. Посмотреть старинный город, погулять по церковным местам, а после отправиться в путешествие на собачьих упряжках. Это будет возвращение в детство, когда мороз кусал за щеки, но не пугал, а только радовал.
Гастрономический тур
Кто из нас не любит вкусно поесть? Коломна — очень любопытное и любимое место редакции. Можно посмотреть архитектурные достопримечательности, музеи и места, где были Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. С дореволюционных времён Коломна славилась калачами и пастилой, поэтому поездка станет отличным вариантом для гастрономического тура.
Ватрушки
Любителям активного отдыха рекомендуем съездить на тюбинговые трассы и с ветерком спуститься с крутых склонов. Такое место подойдёт не только для детей, но и для взрослых. В Подмосковье довольно много таких парков. Например, Сорочаны, Елагино, Волен и другие.
Отдых в отеле
Для тех, кто не хочет тратить время на дорогу, а любит «все и сразу в одном месте». В Подмосковье множество загородных комплексов, санаториев и баз отдыха, где можно насладиться отдыхом на природе. У нас на примете отель LES Art Resort, в котором есть все, что мы описали выше. Отель расположен в Рузском городском округе (около 1,5 часа от Москвы).
Особое внимание тут уделяется гастрономическому удовольствию гостей. Рестораны на территории отеля предлагают блюда как традиционной русской, так и европейской кухни, и широкий ассортимент первых, вторых блюд, десертов, салатов и напитков. Отель предлагает широкий спектр активностей, чтобы каждый гость нашел что-то по душе. Зимой тут можно покормить оленей, покататься на тюбинге или собачьих упряжках, погулять по заснеженной территории, поиграть в бильярд и боулинг, а вечером отправиться на вечернюю программу и караоке! Кстати, не забываем искупаться в подогреваемых бассейнах и сходить в банный комплекс. Огромный плюс, что все услуги входят в стоимость проживания (тариф HOLA Clusive). Как вы поняли, этот вариант сочетает комфорт, активный отдых и минимальное время на дорогу.
Таким образом, выбор между отдыхом за границей или в Подмосковье зависит от ваших предпочтений и бюджета. Если вы ищете новые впечатления и готовы потратить большую сумму, то поездка за границу станет отличным вариантом. Однако, если вам важна транспортная доступность, уют и домашняя атмосфера, Подмосковье предложит множество возможностей для приятного отдыха. Ведь главное не где, а с кем, да?