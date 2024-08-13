Италия изменила правила выдачи визы для граждан Белоруссии

Граждане Белоруссии начнут получать визы в Италию по новым правилам. Об этом стало известно во вторник, 13 августа.

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Таким образом, при подаче документов заявители должны предоставить совместное фото с гражданином государства ЕС, от которого поступило приглашение. Им также будет необходимо доказать, что они ранее посещали Италию. Для этого потребуются чеки на оплаченное жилье с указанием фамилий и дат, авиабилеты и чеки с ежедневными расходами в стране на сумму не менее 50 евро.

Как сообщили в визовом центре страны, перечисленные документы не станут обязательными, однако сыграют в пользу заявителя.

МИД Болгарии приостановит прием заявок для получения виз из-за реализации масштабного проекта по введению в эксплуатацию новой версии Национальной визовой информационной системы.

Ранее Еврокомиссия запросила разъяснения у Венгрии по поводу смягчения визовых требований для граждан России и Белоруссии для проверки такого решения на предмет соответствия нормам Евросоюза.