Можно ли доверять туроператору с низкими ценами

Туроператор Let's Fly, который привлек внимание специалистов заниженной стоимостью размещения в ряде отелей, на прошлой неделе выпустил еще несколько рассылок, которые стали поводом для обсуждения в профессиональной среде. И хотя компания больше не утверждает, что ее цены лучшие, от предложений конкурентов они действительно сильно отличаются. Это подтверждает и анализ, проведенный редакцией TourDom.ru.

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Информацию для сравнения мы взяли из рассылки, поступившей в минувший понедельник: там продвигалось размещение в отелях Турции на первую половину сентября.

Например, неделю в Q Aventura Park Hotel 5* Let’s Fly предлагает «дабл» на «все включено» за 82 276 руб., у других туроператоров этот же вариант стоит от 95 тыс. руб.

Orange County Alanya 5* рекламируется в рассылке за 105 762, у конкурентов – от 125 тыс.

Наиболее заметная разница обнаружена при сравнении цен на проживание в Сlub Turan Prince World 5*. У Let’s Fly неделя стоит от 131 708, у других компаний – от 174 339 руб.

Таким образом, цены у авторов рассылки оказались ниже на 14–25%. Для турецкого направления это заметная величина, так как в случае с Турцией, где конкуренция между туроператорами крайне высока, предложения по одним и тем же отелям находятся примерно на одном уровне.

Для чистоты эксперимента мы посмотрели также рассылку, посвященную новогоднему отдыху в Таиланде, которая поступила днем позже. Разница есть, но не столь впечатляющая, как по Турции. Например, проживание в отеле Centara Pattaya Hotel на заезд с 28 декабря длительностью 7 ночей Let’s Fly сейчас предлагает за 71 тыс. руб., включая завтрак, в то время как у одного из конкурентов его можно найти за 77 665, т. е. примерно на 9% дороже. Royal Cliff Beach Hotel 5*, считающийся одним из лучших в Паттайе, туроператор на те же даты продает за 171 115 руб., а другая компания – за 180 102 руб. (5% разницы).

В комментариях к постам в телеграм-канале между специалистами туризма развернулась дискуссия, можно ли отправлять туристов через Let’s Fly и почему ее цены ниже. Турагенты-скептики пишут, что работают только с компаниями, которые давно на рынке, а маркетинговая политика Let’s Fly, которая работает с 2021 года, кажется им странной. Однако в комментариях появились и отзывы тех, кто подтверждает: в компании работают специалисты, которым можно доверять. Кроме того, Let’s Fly относится к известной на рынке группе «Слетать», поэтому поводов переживать нет. Ну а что касается происхождения низких цен, то, вероятно, это связано с особенностями контрактов. Редакция направила запрос руководству туроператора для прояснения его маркетинговой политики. Предварительно нам пообещали ответ на этой неделе.