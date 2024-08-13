Ямальский альпинист дал советы по комфортному восхождению на гору Рай-Из

Инструктор-проводник из Лабытнанги Сергей Морозов рассказал, как подготовиться к восхождению на один из самых популярных горных массивов Ямала – Рай-Из. В минувшие выходные он довел группу из 16 человек из Лабытнанги, Харпа и Салехарда на заброшенную метеостанцию, переоборудованную в туристический домик на Рай-Изе. За два дня участники путешествия смогли преодолеть путь протяженностью 34 километра.

© N24.ru

Редакция «Ямал 1» связалась с инструктором Сергеем Морозовым и спросила о том, что нужно в первую очередь соблюдать при восхождении на гору.

— Один из важных факторов, который должен учитываться в пеших групповых походах на гористую местность – это соблюдение безопасности. Горы — очень сложное полотно для передвижения. Они состоят из одних курумников, где каждый камень подвижный. Когда передвигаешься по маршруту в группе, безопасность должна быть в разы выше. В остальном, при большом желании, покорять Рай-Из можно и в тапочках, — поделился Сергей Морозов.

Еще одно условие, которое должно учитываться при групповом походе - полное доверие проводнику и выполнение его рекомендаций, подчеркнул альпинист.

Также любители красивых пейзажей и активного отдыха должны очень хорошо знать предстоящий маршрут во избежание опасных ситуаций. Конечно же, важен и собственный настрой – в длительное путешествие нужно идти отдохнувшими и полными сил, назвал альпинист четвертое правило, которое нужно соблюдать при восхождении на гору.

Ранее сообщалось, что на Ямале начали обустраивать временную дорогу на участке от Харпа до объектов будущего туристического кластера - горнолыжного курорта Рай-Из и арктической научной станции «Снежинка». По ней будут завозить материалы и технику при строительстве основной дороги.

.