Эксперт по этикету дала ценный совет путешественникам с детьми

Большинство родителей оперативно реагируют на плач собственного ребенка, даже если в последнюю очередь беспокоятся о комфорте попутчиков. Но, по мнению тренера по этикету Джамили Мусаевой, часто родители упускают из виду незавидное положение впереди сидящего пассажира. Ввиду ограниченности пространства дети могут толкать кресло ногами или активно взаимодействовать со столиком. Не сомневайтесь, все это пассажир по соседству прочувствует всем своим телом.

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«Понятно, что для родителей, путешествующих с маленькими детьми, успокоить и развлечь их во время полета может быть непросто, но важно быстро реагировать на такие формы поведения, как пинок ногой по сиденью перед ними. Мягкое, но уверенное напоминание о том, почему пинать кресло не следует, часто может помочь», — объяснила эксперт в беседе с HuffPost.

Книги, игрушки и игры также могут свести к минимуму беспокойное поведение.

«Если удары ногами продолжаются и вы с трудом справляетесь с ними, извинение перед попутчиками и объяснение ситуации могут иметь большое значение», — добавила Мусаева.

Большинство людей ценят, когда родители активно пытаются управлять подобным поведением своих детей, даже если его невозможно полностью предотвратить.