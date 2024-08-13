Врач рассказал, как не заболеть ротавирусом на курортах

Ротавирусная инфекция на курортах – обычное явление, которое наблюдается ежегодно. Но риски заражения можно сократить. Об этом сообщил главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», кандидат медицинских наук, инфекционист, педиатр Евгений Тимаков, пишет издание Pravda.Ru.

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«Ежегодно на всех курортах бушует ротавирусная инфекция – это совершенно не новость, это абсолютно нормальное явление. То есть «нормальное» в кавычках, потому что не дезинфицируют, места общего пользования должным образом, а ротавирус устойчив во внешней среде», – заявил специалист.

Для защиты от инфекции он рекомендует сделать прививку. Она доступна взрослым и детям в государственных и частных клиниках. Также важно взять с собой аптечку с набором препаратов от проблем с кишечником. В ней должны находиться: противорвотные средства, препараты для восполнения водно-солевого баланса, кишечные антисептики, сорбенты, бакпрепараты (пробиотики).