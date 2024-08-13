Турист не смог отсудить миллион у авиакомпании за плохую погоду

Турист из Оренбурга пытается взыскать 1 млн руб. с «Аэрофлота», потраченные на тур на Мальдивы, в который он так и не смог слетать. В конце прошлого года мужчина купил путевку для всей семьи с вылетом из Москвы. Находясь в Оренбурге, он дополнительно отдельным бронированием купил билеты в столицу у «Аэрофлота». Однако в назначенный день рейс Оренбург – Москва был задержан из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту вылета. В итоге борт прибыл в Шереметьево с большой задержкой – к тому моменту самолет в Мале уже отправили.

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От идеи покупки новых билетов на Мальдивы турист отказался, так как посчитал цены очень высокими по отношению к стоимости тура. Вместо этого он на следующий день вернулся в родной город и подал в суд, потребовав компенсировать стоимость потерянного тура и дополнительные расходы, которые он понес.

Тщетно. Суд первой инстанции полностью встал на сторону перевозчика. Он настаивает на том, что задержка рейса из-за неблагоприятных погодных условий относится к обстоятельствам, не зависящим от авиакомпании, и исключает вину ответчика в задержке доставки пассажиров. Данные правила прописаны в Воздушном кодексе РФ.

В существующей судебной практике есть успешный опыт взыскания туристами своих убытков с авиакомпаний в случае опозданий на следующий рейс, купленный отдельным бронированием. Однако в таком случае причиной задержки должна быть техническая неисправность судна. Ранее TourDom.ru писал, что этим летом туристам из Екатеринбурга удалось отсудить у «Аэрофлота» более 200 тыс. руб. из-за сорванной поездки в Барселону. В данном случае в пользу отдыхающих сыграла ссылка на достаточно свежий приказ Минтранса.