Новая трансферная зона запущено в Пулково

Трансферные пассажиры могут зарегистрироваться и сдать багаж, не покидая зону прибытия, сообщает пресс-служба «России». Среди актуальных направлений полетов авиакомпании из Пулково – 29 внутренних и 8 международных маршрутов.

«Новая трансферная зона расположилась на первом этаже рядом с зоной прилета. Путь занимает рекордные для российских аэропортов 2 минуты. Там установлены дополнительные четыре стойки регистрации (№ 89, 90, 91 и 92) и багажные конвейеры, что позволяет избежать любых возможных очередей», – передает авиаперевозчик.

Алгоритм такой: внутренний пассажир, который далее трансфером направляется в другие регионы, по прилету из-за рубежа получает багаж, проходит пограничный и таможенный контроль и сразу же проходит регистрацию на внутренний рейс.