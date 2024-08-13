Врач назвал способы справиться с зубной болью в отпуске

Если в отпуске разболелись зубы, а возможности посетить врача нет, не нужно паниковать, сказал главный врач Немецкого Имплантологического Центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов. В комментарии «Ленте.ру» врач назвал способы справиться с зубной болью самостоятельно.

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В первую очередь стоматолог посоветовал проверять, отправляясь в отпуск, есть ли в аптечке безрецептурные обезболивающие препараты (ибупрофен, парацетамол), мази (солкосерил, метрогил дента) и ополаскиватели (мирамистин, раствор хлоргексидина).

Если во время отпуска зуб разболелся, необходимо принять таблетку обезболивающего. При отеке или кровоточивости десен нужно налить 50 граммов ополаскивателя в стакан, а затем полоскать им рот в течение пары минут. Затем жидкость необходимо выплюнуть, предупредил эксперт.

После ополаскивателя можно нанести на место, где ощущается боль, мази (солкосерил, метрогил дента). Для этого используется чистая ватная палочка. Нужно набрать на кончик палочки немного мази, размером с горошину, и нанести на десну вокруг зуба. Можно немного втереть Магомед Дахкильгов стоматолог, хирург-имплантолог, ортопед

Для борьбы с зубной болью можно использовать холодный компресс, однако делать это можно не всем, уточнил Дахкильгов. «Холод хоть и может уменьшить отек, но способен усилить боль, если зубы реагируют на холодное. Греть больное место при зубной боли нельзя, так как тепло способствует распространению инфекции», — объяснил врач.

Доктор добавил, что использовать средства народной медицины категорически нельзя. Он призвал не полоскать рот солью, содой, морской водой, отварами трав, соком лимона, картофеля. Также следует избегать очень горячей, холодной, жесткой, сладкой, кислой, острой, горькой пищи.

При возможности даже в отпуске следует обратиться к стоматологу. При сильной боли и воспалении следует даже прервать отдых, сказал Дахкильгов. «Если боль очень сильна, если на нее не действуют никакие обезболивающие, если нарастает отек, возникает кровотечение или выделение гноя, повышается температура — не медлите, ищите стоматологическую клинику в районе вашего отдыха. Если вы все же обращаетесь к врачу уже после отпуска, запишите симптомы, время их появления и любые действия, которые вы предприняли. Это поможет стоматологу быстрее разобраться в вашей проблеме», — подчеркнул врач.

Ранее россиянам перечислили самые опасные народные способы лечения зубов. По словам стоматолога, пародонтолога Елены Мартыновой, эфирные масла, кайенский перец, чеснок и порошок анальгина, которые некоторые используют при зубной боли, не снимают боль, а вызывают ожог слизистой десны.