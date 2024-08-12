Перечислены предметы, которые в 2024 году запрещено брать в самолет

У каждой авиакомпании есть свои требования относительно того, что можно и что нельзя брать на борт авиалайнера. Однако некоторые вещи запрещены везде.

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Больше 100 мл жидкости. Это связано с тем, что химчистка салона самолёта обходится дорого. При этом общий объём всех жидкостей в ручной кладе не должен превышать 1 л. Кроме того, к жидкостям относят консервы, варенье, паштет, мёд, сыр, камамбер, тональный крем (и вся декоративная косметика схожей консистенции). Ограничения при этом не распространяются на лекарства, детское питание, всё, что куплено в Duty Free.

Острые предметы. Запрещено брать любые ножницы, штопоры, спицы.

Алкоголь крепче 70%. Это касается и самогона.

Бензиновые зажигалки и спички. При этом перевозить обычные одноразовые зажигалки можно. Один пассажир — одна штука.

Ядовитые вещества. К ним относятся ещё кислоты, концентрированные растворы щелочей или солей, бытовые предметы с ядовитыми веществами (ртутный тонометр, например).

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Сильно пахнущие продукты. Правда, этот запрет не является строгим.

Аккумуляторы мощностью более 100 Вт/ч. Батареи мощнее 160 Вт/ч нужно перевозить в багаже.

Любое оружие и пиротехника. Это касается даже хлопушек, электрошокера.

Лекарственные препараты. Мази, кремы и сиропы разрешается брать в самолёт по тем же правилам, что и жидкости, жизненно необходимые лекарства — только при наличии рецепта врача или другого документа, шприцы и иглы, ампулы тоже только с документом. Без ограничений можно провозить таблетки, капсулы, порошки.

Любые спреи в баллончиках под давлением. Дезодорант поэтому нужно брать с собой в форме стика.