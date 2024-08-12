Визовый центр Франции не собирается терпеть ошибки в данных туристов

После возвращения обязательной онлайн-оплаты сервисного сбора на сайте визового центра Франции некоторым заявителям, вполне вероятно, придется произвести оплату неоднократно. Это произойдет в том случае, если офис VFS Global сдержит обещание по поводу своих жёстких мер по отношению к проверке анкет туристов.

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На сайте визового центра появилось объявление, в котором говорится о недопустимости ошибок в этом документе при заполнении его в онлайне. «При наличии расхождений между данными в подтвержденной записи и в подаваемом заявителем паспорте вам будет предложено записаться заново», – гласит сообщение. А во время этой процедуры нужно будет и вновь оплатить сбор. Вернут ли деньги с предыдущей транзакции, не уточняется.

С чем связано такое ужесточение, неизвестно. Однако ВЦ убеждает, что никаких исправлений в офисе допускать не намерен. Хотя, как уверяют заявители, посещавшие визовый центр летом, они без проблем устраняли допущенные недочёты во время подачи документов.

3 тыс. руб. – примерно в эту сумму обходится сервисный сбор – на дороге не валяются, но ещё больше жалко потерянного времени, так как, например, ошибившись сегодня, придется ждать раздачи слотов на ноябрь – это ближайшие свободные места.

Ранее TourDom.ru писал, что визовый центр Франции вернул онлайн-оплату сервисного сбора перед бронированием слота.