Эксперты назвали туристам причины требовать возврат денег за плохой отдых

Эксперты отмечают, что в договоре о предоставлении туристических услуг должно быть прописано, какое питание, уровень отеля, условия в номере будут предоставлены клиенту. За все это отвечает туристическая фирма.

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Если путешественник увидит, что обещанные условия не соответствуют реально предоставленным, то он должен официально обратиться к представителю туроператора и заявить об этом. Нарушения обязательно нужно зафиксировать на фото и видео.

Эксперты, опрошенные «Парламентской газетой», отмечают, что нужно выбирать компании с большим опытом работы. К только что открывшимся компаниям стоит отнестись с подозрением. Чтобы к разгару туристического сезона естественным путем наработать себе клиентскую базу они должны работать хотя бы с зимы. Тогда они могут получить уже вполне честные отзывы.

Ранее сообщалось, что Испания охвачена массовыми протестами из-за наплыва туристов.

Иностранные туристы стали гораздо чаще посещать Байкал и Дальний Восток.