Как отдохнуть в бархатный сезон и не попасться на удочку мошенников

Пока москвичи планируют поездки в бархатный сезон на Черное море, предприниматели южных курортов страны уже готовятся выжать из последних в этом году пляжников денег по максимуму. В ход идут и типичные уловки, и изощренные способы обманов. Впрочем, попасться на них можно на протяжении всего сезона. «Вечерняя Москва» узнала, как туристу не потерять бдительность.

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А идти за три версты

Чаще всего обманывают на рынке аренды жилья, отмечает директор туристического агентства Ирина Мартыненко.

Самый распространенный способ — недостоверная информация о гостевых домах. Пишут, например, что до моря — пять минут пешком. Такое расположение жилья особенно актуально для отдыхающих с детьми. В итоге же выясняется, что реально идти минут 20, а то и больше, да еще и вдоль дороги. В жару это настоящее испытание, особенно для юных курортников.

Второй вариант: указывают несуществующие удобства. Крохотный номер, например, фотографируют так, что он выглядит большим. Иногда в фотошопе даже дорисовывают мебель.

Как не попасться? Обязательно узнавайте адрес гостевого дома. Смотрите в приложениях с картами, где он находится, а дальше вам в помощь опция «составить маршрут» — он покажет, сколько реально идти до пляжа.

Был, да сплыл

— Бывает, что появляется «выгодное» предложение о размещении: близко к морю, комфортный номер и недорого, но хозяин требует предоплаты, — рассказывает Ирина. — Вы высылаете деньги, а потом выясняется, что такого отеля или гостевого дома нет. И хорошо, если выясняется до приезда на место.

Как не попасться? Пользуйтесь сервисами «Суточно.ру», «Островок.ру», ЦИАН, kudanamore.ru, oteli-uga.ru, edem-v-gosti.ru и другими. Там проверенные варианты. Плюс, конечно, всегда читайте отзывы.

«Шмурдяк» обыкновенный

Отдельная история — всевозможные местные вина на разлив.

— Это вино не проходит никакого контроля, и обычно вместо качественного напитка предлагается «шмурдяк» — дешевые виноматериалы, брага, — рассказывает Ирина.

Как не попасться? Если уж покупаете местное вино, то делайте это в магазинах. Желательно — в специализированных алкомаркетах.

Таксисты знают дело

Хитрый водитель может возить курортников кругами, хотя реально ехать — пять минут, ведь приезжие не знают местных дорог.

Как не попасться? Пользуйтесь картами на смартфоне. Заранее выясните, долго ли вам ехать и по каким улицам. Не пользуйтесь услугами «бомбил», дежурящих у вокзалов и пляжей. Лучше вызовите такси через приложение.

ТУТ И ТАМ ОБМАНЫВАЮТ

На пляже приносят лежак и не предупреждают, что он платный.При выезде из гостевого дома требуют оплатить курортный сбор, хотя мини-гостиница работает неофициально. Чтобы не попасться, интересуйтесь, нужно ли платить сбор заранее, еще на стадии созвона с хозяином заведения.

В ресторане официант ставит на стол вазу с цветами, хотя вы цветов не заказывали, а потом включает букет в счет.При выезде из номера администратор или хозяин гостевого дома требует «штраф» за испорченную мебель. Между тем стул шатался еще при вашем заезде. Чтобы не оказаться в дураках, еще при заселении в номер проверьте исправность всей мебели и сантехники.

Если что-то не так — сразу скажите администратору.Одну и ту же экскурсию вам могут предложить по разным ценам. Сравнивайте предложения, прежде чем купить.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Сулим, адвокат: