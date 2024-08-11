Можно ли взыскать деньги с туроператора за испорченный отдых

Если долгожданный отпуск обернулся кошмаром, деньги за отдых можно вернуть. Сделать это получится, если для этого обращались к какой-либо туркомпании. В таком случае права потребителя сработают, и компания должна будет возместить ущерб, сообщает ИА DEITA.RU.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что в случае каких-либо неудобств или проблем нужно обратиться напрямую в компанию, которая всем занималась. Лучше найти решение до обращения в суд: тяжбы могут оказаться дольше и дороже, чем полученный ущерб. При этом также важно при оплате тура подписать договор, в котором будут прописаны все условия, которые должен предоставить оператор. Туда должны входить количество звезд у гостиницы, какие номера, что с питанием, должен ли быть трансфер, все моменты с билетами, условия, при которых соглашение может быть расторгнуто или изменено.

Претензии, которые появятся на отдыхе, нужно задокументировать, сохранить все свои беседы с туроператором, жалобы должны быть обоснованы и подкреплены. Фото, видео и записи телефонных разговоров в этом плане могут очень помочь. При этом нужно быть внимательными и рассудительно реагировать на форс-мажоры и обстоятельства непреодолимой силы. Они не дают возможности возмещения ущерба. Если договориться с оператором не получится, нужно идти в суд.