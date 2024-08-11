Роспотребнадзор дал советы туристам, выезжающим в тропические страны

Путешествуя в страны Африки, Южной Америки, Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Океании, можно подхватить опасные заболевания, такие как малярия, желтая лихорадка или лихорадка Денге.

В Роспотребнадзоре рекомендуют заранее уточнить эпидситуацию и принять меры безопасности: использовать репелленты, москитные сетки, носить светлую одежду, закрывающую тело, и проветривать номер с помощью кондиционера.