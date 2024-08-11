Как подготовиться к путешествию: самые полезные вещи и гаджеты

Август в самом разгаре, но еще совсем не поздно планировать поездку и провести последние дни лета с семьей или друзьями. Бывает, что сборы в дорогу проходят в стрессе. Ведь нужно закончить дела на работе, собрать чемоданы, позаботиться о том, чтобы комнатные растения не погибли. При этом нужно собрать все необходимое для путешествия. Чтобы помочь вам, мы составили чек-лист вещей и гаджетов, которые помогут сделать путешествие приятным.

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Что обязательно берем в дорогу

Паспорт – без этого документа путешествие просто не состоится. При поездке за границу понадобится и российский паспорт.

Водительское удостоверение – оно необходимо, если планируете путешествие на личном автомобиле или будете пользоваться услугами каршеринга. Важно, что при поездке за границу нужно брать и национальное удостоверение, и международное.

Билеты. Если вы приобретали их через приложение, то лучше их сохранить на телефон или распечатать. При том что в поезд пускают по паспорту и предъявления проездного документа не требуется, в случае технических сложностей распечатанный билет может пригодиться.

Также не мешает распечатать бронь отеля.

Не забудьте полис ОМС. По нему можно получить медпомощь в любом регионе страны.

Кошелек. Мы все привыкли пользоваться банковскими картами. Однако немного наличных в путешествии не помешает. В случае поездки за границу стоит заранее проверить, будут ли работать ваши карты в стране назначения.

Чтобы ничего не забыть, напишите список одежды, обуви, средств личной гигиены, а также лекарств, которые вам могут понадобиться в поездке. Он может варьироваться в зависимости от того, в какое место вы едете.

Гаджеты

Все мы привыкли к устройствам, которые делают нашу жизнь более комфортной. В путешествии без них тоже не обойтись.

Телефон. В современном мире без него никуда. С помощью мобильника мы делаем фотографии, переписываемся с родственниками, прокладываем маршруты. Не забудьте зарядку к нему. А еще постарайтесь освободить место в памяти телефона, чтобы в самый неподходящий момент устройство не дало сбой.

Зарядка. Чтобы поддерживать телефон в рабочем состоянии, без нее не обойтись. А кроме того, не мешает прихватить переходник, ведь розетки могут быть разными. Особенно это касается поездок за границу.

Если планируете много фотографировать или снимать видео, возьмите камеру и карты памяти.

Не помешает в путешествии и портативный аккумулятор, ведь телефон может разрядиться в самый неподходящий момент, и вы останетесь без связи с близкими.

Скрасить время в дороге помогут наушники и планшет. С ними вы сможете посмотреть фильм или скачать аудиогид и познакомиться с достопримечательностями города. А если вы путешествуете с детьми, то можно заранее скачать мультфильмы и развивающие игры.

Для любителей чтения пригодится электронная книга. Также можно установить на смартфон специальное приложение для скачивания книг.

Также вам может пригодиться фен и отпариватель. Выбирайте дорожный формат этих устройств, потому что они более компактные и не займут много места в чемодане.

Перед поездкой не забудьте зарядить все гаджеты, которые берете с собой.