Визажист назвал средства, которые должны быть в косметичке в отпуске

Увлажняющий крем с SPF, базу под макияж с эффектом сияния, матирующие салфетки и еще несколько средств стоит положить в косметичку на время отпуска. Об этом Москве 24 рассказала стилист-визажист Евгения Яренских.

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По ее словам, собираясь на отдых, необходимо в первую очередь взять с собой увлажняющий крем с SPF-фактором 30 и выше.

"При любом формате отдыха – едем ли мы на море, собираемся ли гулять по городским улочкам или отправляемся в поход в лес – обязательно нужно пользоваться продуктом, защищающим кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей", – отметила эксперт.

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"Наносить крем с SPF следует утром на очищенную кожу. Его можно использовать в качестве базы под макияж. Также стоит обратить внимание на SPF-средства сухого распыления – ими очень удобно обновлять защиту в течение дня, нанося их прямо поверх макияжа", - Евгения Яренских, стилист-визажист.

В отпуске очень пригодится база под макияж с эффектом сияния. Она поможет создать эффект здоровой и увлажненной кожи и улучшит стойкость мейкапа.

"Лучше выбирать базу, которая содержит бежево-золотистые сияющие частички. Они выглядят более естественно и создают на лице эффект мягкого расфокуса, что визуально сглаживает рельеф кожи", – посоветовала визажист.

Также стоит положить в отпускную косметичку увлажняющий консилер: он пригодится для выравнивания цвета кожи, маскировки темных кругов под глазами, покраснений, пятен и других несовершенств кожи. Плюс его можно использовать вместо обычного тонального крема – он поможет создать ровный тон кожи и придать лицу свежий, отдохнувший вид, отметила эксперт.

Для макияжа глаз стоит взять с собой влагостойкую тушь, особенно если отпуск будет проходить преимущественно на пляже или возле бассейна.

"Кроме того, понадобится коричневый стойкий карандаш для глаз. С его помощью можно быстро сделать взгляд более выразительным. Надо просто прокрасить им межресничное пространство, а затем подушечкой пальца аккуратно растушевать линию, чтобы избежать излишней графичности", – пояснила Яренских.

Пригодится и карандаш для бровей, оттенок которого совпадает с цветом волос, а также прозрачный гель для укладки бровей, отметила эксперт.

"Создать эффектный вечерний макияж на отдыхе помогут кремовые тени. Они лучше держатся на веках в жаркую погоду и в условиях повышенной влажности. Плюс их легко наносить пальцами", - Евгения Яренских, стилист-визажист.

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"Отдать предпочтение советую теням золотистого или бронзового оттенка. Они универсальны, отлично смотрятся на загорелой коже, придают лицу свежий и здоровый вид и подчеркивают цвет глаз", – пояснила Яренских.

Кроме того, в отпуск стоит взять кремовые румяна – они обычно дают более натуральный эффект. Плюс кремовый хайлайтер в большой упаковке, его можно использовать не только для подчеркивания рельефа лица, но и смешивать с увлажняющим кремом для тела, чтобы придать сияние коже в зоне декольте, шеи, рук и плеч, добавила визажист.

И обязательно в отпускной косметичке должны быть матирующие салфетки. Они помогут удалить излишки влаги с кожи, благодаря чему макияж будет долго держаться.

"И, конечно, не надо забывать про мицелярную воду для снятия макияжа", – напомнила эксперт.

Ранее профессиональный визажист Александра Никитина поделилась простыми вариантами летнего макияжа. Например, она посоветовала прокрасить яркими тенями нижнее веко, используя кисточку или хотя бы ватную палочку, чтобы получилось аккуратно. При этом верхнее веко предложила оставить ненакрашенным или нанести на него тени нейтрального оттенка.