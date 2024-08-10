Как вернуть деньги за некачественный отдых

Отдыхающему, у которого появились претензии, нужно обратиться к представителю компании и проинформировать его о невыполнении обязательств. Об этом «Парламентской газете» сказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

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Вместо пятизвездочного отеля поселили в тройку, а шведский стол заменили скудным меню — в сети можно найти разные истории путешественников об испорченном отдыхе. Закон о защите прав потребителей гласит — человеку должны оказать услугу, качество которой соответствует договору.

Все вопросы, связанные с возвратом средств за некачественные туристические услуги, лучше решать в досудебном порядке, сказал Дмитрий Горин. Ведь судебные издержки иногда могут превышать сумму самого ущерба.

При оплате тура нужно обязательно подписать договор, который описывает услуги, то есть звездность гостиницы, номера, тип питания, наличие трансфера, авиабилетов, условия расторжения или изменения соглашения и так далее. А если на отдыхе появились претензии — обратиться к представителю компании, обосновать свои жалобы и задокументировать несоответствия.

Если же решить вопросы в досудебном порядке не получилось, всегда есть возможность обратиться в суд.