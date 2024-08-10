Что можно и что нельзя брать с собой в путешествие

Авиакомпании постоянно обновляют свои правила провоза багажа, чтобы соответствовать меняющимся тенденциям. Второй значительной причиной для пересмотра правил является стремление авиаперевозчиков максимизировать прибыль. Оптимизация услуги провоза багажа позволяет увеличить доходы компаний за счет дополнительных платежей за перевес или дополнительные услуги. Что можно и нельзя провозить в ручной клади в самолете — в материале URA.RU.

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Что нельзя взять на борт самолета в качестве ручной клади

Жидкости свыше 100 миллилитров

Для жидкостей в ручной клади установлены строгие ограничения: максимальный объем одной емкости — 100 миллилитров. Все такие предметы должны помещаться в прозрачный пакет общим объемом не более литра. К жидкостям относятся не только напитки и гигиенические средства, но и продукты питания, такие как варенье или мед, а также некоторые виды косметики. Исключение составляют лекарства и детское питание, необходимые в полете, а также товары из Duty free.

Острые предметы и инструменты

Категорически запрещено провозить острые предметы, включая ножи, маникюрные ножницы и штопоры. Если такие предметы обнаруживаются на контроле, их можно оставить на хранение в аэропорту, условия которого варьируются от бесплатного хранения до оплаты за каждый день.

Крепкий алкоголь и спиртосодержащие жидкости

В России существует запрет на перевозку в ручной клади и багаже алкогольных напитков с крепостью свыше 70%. Правила могут быть трактованы по-разному, что иногда приводит к конфискации даже антисептиков для рук. Среди запрещенных к перевозке веществ также ядовитые и опасные химикаты, бытовые предметы, содержащие опасные вещества, например ртуть.

Ограничения на провоз еды и техники

Разрешено брать на борт практически любую еду, если она не нарушает правил по жидкостям. Проблемы также могут возникнуть с продуктами с сильным запахом. Кроме того, аккумуляторные батареи допустимы в ручной клади при условии, что их мощность не превышает 100 ватт в час. Для аккумуляторов большей мощности может потребоваться разрешение авиакомпании.

Перевозка оружия и лекарств

Огнестрельное оружие и электрошокеры разрешены к перевозке только в багаже и только при наличии соответствующих разрешений. Лекарства в таблетках и капсулах можно провозить без ограничений, но для жидких лекарств действуют те же правила, что и для других жидкостей.

Опасность сжатых газов

В самолетах запрещено провозить сжатые и сжиженные газы, это делает невозможным перевозку дезодоранта-спрея в ручной клади. Пассажирам рекомендуется сдать такие предметы в багаж или вообще оставить дома.

Что можно перевозить с собой в ручной клади

Определенное количество жидкости

Провоз жидкостей в ручной клади подчиняется строгим правилам: емкости больше 100 миллилитров нельзя проносить в зону вылета, независимо от их содержимого. Общий объем жидкости на одного пассажира ограничен одним литром. Кроме того, продукция, купленная в зоне вылета или на борту самолета, включая алкоголь, не подпадает под ограничение в 100 миллилитров. При этом покупки должны быть нераскрытыми и упакованными в фирменный пакет магазина.

Крепкие спиртные напитки с содержанием алкоголя выше 24% могут составлять не более 70% от общего объема багажа, при этом их общий объем не должен превышать пять литров на человека. Напитки должны быть в заводской упаковке. Для напитков с крепостью ниже 24% нет специальных ограничений, кроме общего лимита багажа.

Лекарства в ручной клади

Для жидких лекарств действуют те же ограничения, что и для других жидкостей: не более 100 миллилитров на одну емкость, и не более одного литра на пассажира в целом. Если есть необходимость провезти лекарство большего объема, пассажиру необходимо предъявить документы, подтверждающие назначение от врача.

Также объем лекарств, сдаваемых в багаж или перевозимых в ручной клади, должен соответствовать продолжительности пребывания пассажира в путешествии. Для таблеток, леденцов и ампул нет ограничений при внутренних рейсах. Однако на международных рейсах установлено ограничение в пять упаковок одного и того же лекарства на пассажира. При перевозке количества, превышающего этот лимит, необходимо задекларировать медицинские препараты.

Багажные нормы для детей в самолете

Для детей, которые летят на отдельном кресле с приобретенным билетом, предусмотрено отдельное место для ручной клади. «Детскую» сумку может нести родитель. Если ребенок летит на руках, нормы ручной клади зависят от авиакомпании и часто составляют размеры 40×30×20 сантиметров и вес до пяти килограмм, хотя некоторые перевозчики допускают до 10 килограмм.

Коляски перевозятся бесплатно для детей до двух лет, при условии, что они складываются. Многие авиакомпании позволяют подъезжать к самолету на коляске и забирают ее перед посадкой. Причем даже если ребенку больше двух лет (у некоторых вплоть до 11 лет). Однако некоторые другие компании требуют сдать коляску в багаж. Если ребенок не находится в коляске, то она считается обычным багажом, в этом случае ее нельзя взять на борт самолета.

Кроме того, ребенка до года часто можно пронести на борт в люльке, некоторые авиакомпании предоставляют специальные «авиалюльки». Автокресла разрешено ставить на пассажирские кресла только в случае, если они сертифицированы для перелетов. При отсутствии маркировки на кресле необходимо иметь соответствующую документацию, в противном случае автокресло можно сдать в багаж или перевезти как ручную кладь.

Провоз спортивного снаряжения

Для перевозки спортивного снаряжения, включая лыжи, сноуборды, клюшки, велосипеды и самокаты, предусмотрен только багажный отсек. Необходимо учитывать, что за перевозку спортивного инвентаря может взиматься дополнительная плата, хотя она обычно ниже, чем за обычные чемоданы. В ручную кладь пассажиры могут взять лишь некоторые элементы спортивного снаряжения, такие как шлем или ботинки. Большинство предметов, в том числе ракетки для бадминтона или тенниса, обычно требуется сдавать в багаж.

Стоимость доплаты за перевес багажа в самолете

Предварительная онлайн-покупка места для сумки в багаже может помочь сэкономить. Обычно это обходится дешевле, чем доплата за перевес непосредственно в аэропорту.

Тарификация доплаты за перевес багажа

1,5—5% от стоимости провоза багажа за каждый килограмм перевеса;

Дифференцированная оплата за перевес, где первые килограммы имеют фиксированную стоимость, а последующие — общую сумму;

Фиксированная ставка за каждый килограмм перевеса, например, определенная сумма в рублях за килограмм.

Авиакомпании могут отказаться перевозить багаж, превышающий установленные нормы. В частности, сумки весом более 32 килограмм зачастую не принимаются к перевозке. В случае, если известно о возможном перевесе свыше этой отметки, рекомендуется заранее связаться с авиаперевозчиком для уточнения условий.