В АТОР рассказали о способе получить шенгенскую мультивизу

В консульстве Италии можно получить шенгенскую мультивизу сроком на 1-2 года. Об этом россиянам рассказали в АТОР.

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Там добавили, что выбирать данный способ получения шенгенской мультивизы имеет смысл, если заявитель готов ждать рассмотрения своего заявления около двух месяцев. В АТОР сообщили, что за первые семь месяцев года число заявок на получение визы в итальянском консульстве выросло более чем на треть, а в настоящее время слоты для подачи заявлений можно забронировать на конец августа.

Также в организации добавили, что получить шенгенскую мультивизу можно в испанском консульстве, однако там сложнее найти свободный слот для подачи документов, а само разрешение на въезд обычно выдается на более короткий срок. Из преимуществ — на оформление шенгенской мультивизы через Испанию уходит две-три недели со дня подачи заявления.

Ранее Telegram-канал «Улететь» сообщил, что консульство Болгарии в Москве временно прекратит прием документов на визы типа С с 1 по 16 августа. В Санкт-Петербурге заявления на шенген нельзя будет подать с 1 по 9 августа, ограничения снимут с 12-го числа.