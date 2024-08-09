Эксперт рассказал, как урвать дешевые билеты на самолет

Покупать дешевые авиабилеты можно ночью, заявила в беседе с NEWS.ru турэксперт, тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь. По ее словам, также можно найти горящие билеты за день-два до вылета.

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"Если хочется поймать билеты по хорошей цене, то лучше это делать в понедельник, вторник или среду. А по времени лучше искать билеты часов с 8–9 вечера и до утра, там бывают выгодные предложения", — отметила Ансталь.

Эксперт подчеркнула, что самое невыгодное время для покупки билетов — это где-то за полмесяца до даты вылета, тогда самые высокие тарифы. С большими пересадками билеты могут быть дешевле, добавила она. Кроме того, цены на авиаперелеты низкие не в сезон.

"Если хочется сэкономить, то лучше выбирать лоукостеры, у них цены ниже, чем у крупных авиакомпаний. А еще сайты авиакомпаний собирают куки, поэтому лучше часто не заходить на сайт, чтобы цена не росла. Насчет скидок — на авиа можно поискать субсидированные билеты, такие есть у многих компаний. И самое главное — покупайте билет туда и обратно сразу", — пояснила турэксперт.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что отдых в Крыму и Краснодарском крае в сентябре станет дешевле на 25%. По его словам, в этот период падает стоимость на всех направлениях пляжного отдыха в России.